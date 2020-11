Senador Alfonso de Urresti: "La plata del retiro de las AFP no es para regalos de Navidad"

El foco de la ciudadanía está puesto ahora en la Comisión de Constitución de los senadores, donde este viernes sigue el trámite del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales juego del mayoritario apoyo del 84% en la Sala de los diputados.

Esa instancia de la Cámara Alta fue citada para este viernes rápidamente por su presidente, el socialista Alfonso de Urresti, quien desea que el proyecto de la diputada humanista Pamela Jiles sea despachado mañana y así los senadores la discutan y voten la semana que viene.

En eso coincide con la presidenta de los senadores, la PPD Adriana Muñoz. Pero en lo que no está de acuerdo con la representante de la Región de Coquimbo es en vincular un posible nuevo rescate desde las AFP con la Navidad.

"Ojalá la gente tenga el dinero en una fecha simbólica como la Navidad", dijo la senadora.

"Le daremos máxima celeridad a esta iniciativa para ojalá despacharla a la Sala este mismo viernes, pues hay varios elementos similares al primer retiro. Lo esencial es que ese patrimonio llegue lo más pronto posible a quien lo requiera de manera oportuna, para cubrir gastos urgentes como me lo dice la gente en la calle. Pero no me pongo una fecha como la de Navidad como meta, pues la plata no es para regalos, es para enfrentar una grave crisis económica que sufren millones de personas debido a la pandemia de coronavirus. Decir que son dineros para Navidad trivializa la discusión", señaló De Urresti.

-¿Qué opina de la gestión del Ejecutivo?

-Por la completa y brutal incompetencia e ineptitud del Gobierno para dar respuestas a la gente, especialmente de los ministros del área económica, no queda otra solución que repetir algo que no es bueno a largo plazo. Se ha dado una clara muestra de desgobierno. El Gobierno llegó tarde de nuevo y por eso desde sus propias filas los critican y condicionan.

-La diputada Jiles señaló que el Parlamento estaba gobernando ahora, ¿cree usted lo mismo?

-Es difícil que el Parlamento gobierne, eso le corresponde constitucionalmente al Poder Ejecutivo. El Gobierno se ejerce desde ahí. Insisto, hay un desgobierno, pero eso no significa que el Parlamento esté gobernando, eso no es correcto, no comparto esa declaración.