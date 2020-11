Ministra Zaldívar y el segundo retiro del 10%: "Uno siempre tiene que hacer un mea culpa"

La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que desde el Ejecutivo deben realizar un mea culpa por la aprobación en la Cámara de Diputados del segundo retiro del 10%, aunque reiteró sus críticas a dicha medida.

"Uno siempre tiene que hacer un mea culpa y uno siempre tiene que ver como podría haber hecho las cosas de mejor manera", sostuvo la titular del Trabajo.

"Sin embargo, hay que tener claridad de que lo que estamos buscando es entregar herramientas para los graves problemas que están viviendo las familias hoy, sin afectar a las familias después", continuó.

"Contradictorio"

Por otro lado, Zaldívar estableció que "el retiro de este nuevo 10% o el uso de los recursos para una futura jubilación en otra finalidad, que puede ser justificable, tiene muchas aristas que hacen que sea negativa, y que han sido muchos los actores que así lo han señalado, cada uno en su ámbito de competencia".

"Hemos señalado que independiente que esto pueda generar alivio y que enorme cantidad de personas lo estén esperando, los efectos de largo plazo también hay que mirarlos, y estos efectos son complejos", agregó.

En base a lo anterior, la ministra del Trabajo hizo otra crítica al segundo retiro del 10%. "Me parece que es bastante contradictorio que el discurso durante todo este tiempo haya sido buscar ayuda a las personas más afectadas, pero que la medida sea indiscriminada, para todos, hayan bajado o no sus ingresos, que no paguen impuestos las personas de altos ingresos", declaró.