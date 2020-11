Arremetida contra “Felices y Forrados”: ¿son ciertas sus cifras?

Son miles las personas que por años han seguido los consejos previsionales de la empresa "Felices y Forrados" ("F&F"), a cambio de un pago mensual de dos mil pesos amarrado por un año. Se trata de sugerencias para cambiarse de fondo en las AFP y obtener así, se supone, mejores rentabilidades.

Pero el Sernac se puso a investigar a "F&F" por supuesta publicidad engañosa, tras la denuncia efectuada por el economista Salvador Palma en el diario Pulso.

Palma publicó el martes una columna de opinión titulada "Un cruel engaño", en la que afirma que no es efectiva la rentabilidad del 14,09% que la empresa creada por Gino Lorenzini asegura que ha logrado desde el inicio del estallido social.

Palma dice en el texto que "el retorno efectivo es de 1,99%, lo que significa una diferencia de valor para sus clientes de cientos de millones de dólares en solo once meses". Y ahondó sus dichos ayer en 24 Horas de TVN.

"En un minuto decidí evaluar lo que se decía versus lo que contrastaban los números, y efectivamente me dieron diferencias relevantes que quise comunicar, porque el perjuicio puede ser muy grande para los pensionados. Estamos hablando de que las pérdidas en un año son de la magnitud de la colusión del confort. Esa es la importancia de esta denuncia, pues se le pega muy fuerte a las pensiones de la gente. Hay que parar esto y debe haber justicia", dijo el denunciante.

Desde "F&F" se han expresado por Twitter, indicando que "el análisis es sesgado", "nuestra labor es disminuir el riesgo de pérdida y, en consecuencia, obtener una mejor rentabilidad", "queremos creer que sólo se trata de una total ignorancia sobre cómo funciona el proceso de cambio de fondos y no de otras razones", "la rentabilidad no la inventamos nosotros" y que "esta es una campaña de bullying público y privado para destruir nuestra imagen", entre varios posteos.

En la misma red social "F&F" publicó la cartola que la AFP Capital le hizo llegar a su cliente Gino Lorenzini. En ella se da cuenta que en doce meses se cambió de fondo en catorce ocasiones, y que por ello obtuvo una "rentabilidad real anualizada de 8,93%", versus un -1,6%, que fue el rendimiento del fondo A en el mismo periodo.

Para aquellos medios @latercera @pulso_tw que NO se tomaron ni la más mínima molestia de contactarnos para conocer nuestra opinión, les dejamos la cartola de Gino donde es la propia AFP diciendo que hemos sacado más de 10% de ventaja respecto del fondo A. ¿Qué más pruebas? 💪 pic.twitter.com/d6BqYqPADi — Felices y Forrados (@felicesforrados) November 12, 2020

El director del Sernac, Lucas del Villar precisó que efectivamente se le pidió información a "F&F" y que también fue contactado Palma.

"Esta es una denuncia muy grave respecto de una publicidad que no sería comprobable, lo que está sancionado en nuestra legislación, No descartamos que producto de esta investgación se inicie otro tipo de acciones no solo sancionatorias”, dijo Del Villar.

Ann Katharine Clark, presidenta de AGAP.

La presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, AGAP, Ann Katharine Clark, explicó que "es muy importante entender que "F&F" no son asesores previsionales. Simplemente mueven fondos previsionales. Considerando eso, lo que ellos han presentado es el resultado que habría tenido la persona si es que se hubiera cambiado el primer día. Y lo que mostró el economista (Palma) es el cambio al cuarto día (que es la latencia obligada en los cambios de fondo)… Un afiliado que le hace caso a esa asesoría, entre comillas, puede variar entre cualquiera de esas dos cifras".

El abogado Mario Schilling añadió que “la Ley de Protección del Consumidor establece que cuando los proveedores de servicios o productos financieros entregan información que induce a error al cliente mediante publicidad engañosa, se sanciona con multas… Lo realmente dudoso en este caso es si con los cambios de fondo se puede lograr una rentabilidad superior a permanecer siempre en el Fondo A. Si no se logra demostrar aquello, estamos no sólo frente a publicidad engañosa, sino que en el límite de un fraude”.

LA VOZ DEL BANCO CENTRAL

Salvador Palma y los anuncios del Sernac afectaron ayer a "F&F". Ni más ni menos que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, intervino en el debate.

"En poco más de un año se han emitido 25 recomendaciones de cambios de fondo, tres de ellas en los útimos 10 días. Cada vez que muchos afiliados hacen caso de ellas, las AFP deben vender y comprar activos para adecuarse a los requerimientos de los multifondos. Y, desgraciadamente, el aumento de esas recomendaciones contribuye a una menor estabilidad de los mercados financieros, incluyendo al tipo de cambio y otras variables de precio", dijo Marcel.

Isnel Martínez, profesor de Derecho UAHC.

MIRADA DESDE LA ACADEMIA

El abogado Isnel Martínez, profesor titular de Derecho Económico y del Consumidor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, no tiene dudas al decir que "aquí se estaría faltando al principio de veracidad".

-¿Está bien que el Sernac haya iniciado una investigación a partir de una columna de opinión?

-Está cumpliendo su tarea en base a la Ley de Protección del Consumidor, fiscalizando de oficio para velar por la norma legal que busca tener un consumidor bien informado.

-¿Cree usted que "Felices y Forrados" engaña a la gente?

-Mi opinión es que aquí evidentemente se estaría faltando al principio de veracidad de la ley, que establece el principio de entregar información veraz y oportuna por medio de la publicidad. Por eso estaría bien la fiscalización del Sernac.

-¿A qué sanciones se exponen los responsables de "Felices y Forrados"?

Son sanciones de multas, pues el Derecho del Consumidor es sancionatorio y no penal. Por ello se buscan las reparaciones a través de la multa, tal como en los diversos casos de colusión conocidos por todos. Y en caso de que haya mediaciones colectivas, como pasó antes con la colusión del papel y ahora con la de las farmacias, se podrían acordar compensaciones económicas a los consumidores. La publicidad engañosa implica multas de 750 a mil UTM, que el juez puede doblar si se reincide.

CIFRAS

2.000 pesos al mes en base a un plan anual cobra "F&F" a quienes siguen sus consejos.

120 mil suscriptores afirman que tienen en "F&F".

240 millones de pesos serían los ingresos mensuales de la empresa de Gino Lorenzini si los datos anteriores son exactos.