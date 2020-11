Al más puro estilo "Jurassic Park": captan a cocodrilo de grandes dimensiones en Florida

Como si se tratara de una escena de Jurassic Park o de una película de ciencia ficción, un cocodrilo de grandes dimensiones fue captado en un campo de golf en Florida, Estados Unidos.

En un video publicado en redes sociales, un usuario captó al reptil caminando por un campo de golf hacia una laguna que estaba vacía, mientras un grupo de golfistas se retiraba debido a la lluvia.

En el registro, donde quien graba queda totalmente impactado, se muestra cómo el cocodrilo camina con sus patas, meneando la cola y sin percibir que es grabado.

"Santo… Este tipo ha salido a dar un paseo. ¡Oh, Dios Mío", señaló el golfista que grabó al cocodrilo que medía por lo menos unos tres metros de largo.

La zona donde fue captado es reconocida por la gran cantidad de pantanos y lagos.

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020