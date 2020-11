Repartos Santiago, emprendedores que transportan emprendedores

Puede creerse que con la cantidad de repartidores que se ven en las calles sobre sus bicicletas, las aplicaciones de transporte que existen y los tradicionales protagonistas del mercado del reparto de correspondencia y encomienda, ya está todo cubierto y no hay espacio para nuevos actores. “Pero no es así”, asegura Sebastián Cea, quien con su socio Pablo Jofré dieron vida en abril de este año a Repartos Santiago, empresa de delivery “que está enfocada en los emprendedores”, destaca Cea a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

“Dentro de todo este mercado vimos una necesidad. Las grandes empresas de repartos no estaban preparadas para este crecimiento tan exponencial, y en su afán de acomodarse y cumplir a los grandes clientes fueron dejando de lado a los emprendedores, a los pequeños empresarios”, continúa Sebastián, quien deja claro que esta realidad no la sabe de segunda mano o por datos: “Yo la viví y mucha gente de un grupo de emprendedores en la que participo le pasó lo mismo. Las largas filas en las oficinas de entregas no son grandes empresas, son pequeños emprendedores a los que no les están cumpliendo ni dando el trato que se merecen”.

Y aquí viene la pregunta de cómo partió esta aventura de Repartos Santiago. Como la de la mayoría de los emprendimientos: esa mezcla entre crisis, destino y capacidad de ver bajo el agua. “La idea nació porque tengo un sex-shop y mi experiencia con las grandes compañías de encomienda es que me sentía invisible; paquetes perdidos, platas sin devolver y ante algún problema una eterna espera sin solución, y por supuesto pérdida de confianza con mis clientes. Con Pablo vimos la oportunidad y estamos contentos de darle una solución a las pymes a un precio justo y un servicio personalizado”, narra Cea con voz de orgullo.

Partieron en abril con dos repartidores, que eran amigos suyos. Ya tienen 12 y ahora incluso están expandiéndose a la Quinta Región. Tienen 800 clientes y con cada uno una promesa única: un plazo máximo de 48 horas de entrega. “Creamos un modelo de trabajo que nos permite ir acomodándonos a las circunstancias. Nosotros somos una pyme y tratamos de igual a igual con los emprendedores. Hay respeto mutuo por lo que hacemos”.

Acomodar el modelo de reparto a las circunstancias, ¿se puede?

Tenemos horarios de retiro fijos, pero si algún cliente le sale un envío a última hora vemos cómo poder hacerlo y cumplirle. Sabemos lo importante que es cada cliente para las pymes.

¿Qué transportan y qué no?

Transportamos paquería, cajas de 30x30x30. Nada de carga pesada, ni peligrosa. Ropa, cosméticos, etc, sí; muebles, sofá, colchones, no.

El contacto con Repartos Santiago se realiza por la página web repartossantiago.cl, Facebook o Instagram. Los precios van desde los $2.500 para las comunas del Gran Santiago, respetando el plazo de 48 horas. Para aquellas más alejadas como Talagante, Colina y Lampa las entregas se realizan los fines de semana, el valor aumenta mil pesos y para el Gran Valparaíso (Quilpué, Con-Con, Villa Alemana, Viña y Valparaíso) el precio es de $4.000 por encomienda.

¿Cómo seleccionan a los repartidores?

Primero con amigos a los que les ofrecimos ser parte de este proyecto. Es clave que los repartidores sean de confianza, por eso hemos buscado en los círculos cercanos. Amigos de, familiares de, y ha resultado.

¿Y qué de relación contractual hay con ellos?

Se le asegura un monto fijo más comisiones según desempeño. Con todos hay contratos de honorarios, pero el modelo como está daría para ya luego de un tiempo ofrecerles otro tipo de contrato. Con Pablo tenemos una premisa: repartidores contentos ayudan mucho al negocio a cumplir la promesa que tenemos con los emprendedores.