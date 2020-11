Trabajadores de la Salud apuntan a Paris: "Es muy amable, pero débil"

La Fenats respondió a las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, quien llamó a los trabajadores del sector a deponer el paro nacional de 48 horas convocado para ayer jueves y hoy viernes.

“Disculpe ministro, es usted muy amable, pero débil. No tiene autoridad ni capacidad para resolver por usted mismo, porque si la tuviera habría adoptado medidas hace rato”, afirmó la presidenta de la Fenats Nacional, Patricia Valderas.

Valderas enfatizó que “fue él mismo quien adoptó el compromiso de entregar un Bono Covid y el Bono de Trato al Usuario en tramo 1, cuando asumió el cago, entonces es feo prometer cosas y luego no cumplirlas. Como autoridad no puede jugar con las expectativas de la gente”.

Falta de seriedad

“Si se siente incómodo, dolido o sentido, no es suficiente respuesta. Está igual que el vocero de gobierno cuando dijo que había sectores picados por el nombramiento del ministro Delgado. Sinceramente, las respuestas del gobierno dejan mucho que desear en términos de seriedad. Ya es tiempo de definir si el gobierno entregará o no esos fondos a los trabajadores de la Salud, qué está dispuesto a ofrecer y de qué manera se llevará a cabo; aquí está comprometida su palabra de hombre y de autoridad”, planteó la representante del gremio.

Valderas sostuvo que “nosotros no estamos jugando, ayer dimos inicio a las movilizaciones y decretamos un paro de 48 horas; esperamos que la señal haya sido suficientemente clara”.

Asimismo, informó que los trabajadores del sector siguen en estado de alerta a la espera de definiciones, por lo que no se descarta extender el paro de ser necesario.

“El ministro es médico, sabe que el presupuesto destinado para el próximo año no alcanza, él conoce las necesidades de los hospitales; entonces no entendemos que no se ponga la camiseta y se la juegue por la gente. Realmente, esperamos que no sea como cuando Mañalich dijo que no sabía que la gente vivía hacinada”, sentenció.