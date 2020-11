Ministro Enrique Paris: "Entel todavía no nos entrega los correos a nosotros"

Durante el reporte de este sábado por parte del Ministerio de Salud, el titular de dicha cartera, Enrique Paris, volvió a referirse al proceso de entrega de los 49 mil correos electrónicos que solicitó el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en el marco de su investigación por las muertes covid-19 en Chile.

"Vamos a cumplir lo que dictaminó la justicia. En tres días hábiles vamos a entregar los correos que van a ser seleccionados, pero Entel todavía no nos entrega los correos a nosotros", estableció el ministro Paris.

"Es por eso que al inicio de esta tramitación legal, cuando el fiscal fue a retirar los correos al Ministerio de Salud, tuvimos que redactar un documento diciendo que los correos no están en el Minsal, nunca han estado ahí en el último tiempo, porque es Entel, la empresa con la cual tenemos convenio, la que archiva ese tipo de documentos, tiene los correos en sus servidores".

Consejo de Defensa se querella contra hacker del Gobierno Digital que difundió información reservada El querellado publicó links que permitían descargar información de relevancia obtenida tras atentar contra el sistema de tratamiento de información del Estado.

El secretario de Estado afirmó que "Entel va a entregar los archivos al Ministerio de Salud y el Ministerio, en tres días va a entregar los correos, y eso lo vamos a cumplir ciento por ciento".

"Nosotros no tenemos nada que ocultar, salvo lo que la misma Corte Suprema ha dicho: aquello que atente contra la seguridad nacional, y también aquellos correos que impliquen vulnerar la ley de derechos y deberes del paciente. Estamos llanos a entregar, nunca nos hemos opuesto, hemos pedido más plazo, hemos pedido que las cosas se hagan ordenadamente, que se concurra a los lugares donde realmente estaban los correos, pero no nos hemos negado y no nos vamos a negar", complementó.