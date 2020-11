Subsecretario de Redes Asistenciales insiste que acusación en su contra "no tiene fundamento"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, volvió a ser consultado por la denuncia en su contra. Denuncia por supuestos tratos y dichos misóginos mientras era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.

El hecho se conoció esta semana gracias a un reportaje de El Desconcierto. Hoy volvió a ser tema de consultas hacia Dougnac. Esto, considerando que para el reporte diario del Ministerio de Salud invitaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud, doctora Nelly Alvarado. La presencia de ellas fue para presentar un trabajo intersectorial para eliminar la violencia contra la mujer.

Ministra no contestó

De hecho, a la secretaria de Estado se le consultó por la denuncia. Le preguntaron si la presentación del tema era contraproducente teniendo la presencia de Dougnac en el panel. Sin embargo, prefirió no evitar el tema.

"Nosotros hoy día estamos aquí para dar una excelente noticia que es este trabajo colaborativo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Género y liderado por el ministro Paris, así que la verdad es que nosotros estamos trabajando con la institución de salud a lo largo de todo el país", dijo Zalaquett.

"No tienen ningún fundamento"

Por su parte, el subsecretario reiteró su defensa, argumentando que “a pesar de que nos hemos referido en otras ocasiones a este tema, yo quiero insistir una vez más: todas las acusaciones que se han hecho en mi contra la verdad es que no tienen ningún fundamento, lo digo con toda claridad, yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho y las frases que se me atribuyen no son ciertas”.

“Doy por concluido este tema, esto surge de un problema laboral que busca otro tipo compensaciones etcétera, pero que no se ajustan a la verdad", cerró Dougnac.