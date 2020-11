Quince años después de lanzar el original: así es "Age Of Empires III: Definitive Edition"

La mítica saga de "Age of Empires" (AoE) marcó a toda una generación. Por este motivo, y desde hace algún tiempo, Microsoft apostó por traer de regreso estos títulos pero "mejorados". ¿El sello de esta nueva categoría? El nombre de "Definitive Edition".

Nuevamente se han mejorado significativamente los detalles en texturas. Así como también, en las animaciones de cara a la destrucción de los edificios. La interfaz del juego corre como se merece en los tiempos de hoy.

Sin embargo, al ser el "Age III" un juego más reciente, el salto tal vez no es tan notorio como en los otros juegos. Si bien, han pasado 15 años, hay un mundo de diferencia entre las gráficas de 1999 y las del 2005.

Captura

Corrigiendo detalles: más apegado a la historia

En cuanto a contenido, el juego presenta una edición mucho más cuidada. World's Edge se ha esforzado para pulir la historia, incluso corrigieron algunos detalles que Ensemble Studios en su momento aplicó.

Pero AoE III no ha perdido su esencia. Aprenderemos conceptos básicos como la economía inicial. Donde tendremos que gestionar los tesoros que descubrimos por el mapa. Envíos, producción, desafíos que harán a nuestro territorio más poderoso.

Respecto a la historia, los reajustes fueron simplemente para ser "más fieles a la realidad". Tenemos un viaje desde la edad de la exploración, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, hasta la edad post-imperial.

Captura

Cuatro siglos para jugar

En total, son casi cuatro siglos de historia donde no faltarán, por supuesto, sus expansiones The WarChiefs y The Asian Dynasties, estrenadas entre los años 2006 y 2007. Resumiendo, son 54 misiones para su modo campaña. Veremos personajes como Isabel La Católica, Nepoléon Bonaparte o George Washington.