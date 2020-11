¿Qué dirá Greta Thunberg?: Cortaron un abeto noruego de 23 metros para que sea el árbol de Pascua del Rockefeller Center

Un imponente abeto noruego de 23 metros de altura llegó este sábado al Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York para que sea usado como uno de los árboles de Navidad más famosos del mundo.

El programa “Today” de la cadena NBC mostró cómo el árbol fue transportado en camión el sábado por la madrugada.

Más tarde, una grúa alzó el árbol en su lugar defintivo.

El árbol será decorado en las próximas semanas y sus más de 8 kilómetros de luces se encenderán en una ceremonia a las 7 de latarde. del 2 de diciembre, según la NBC, que transmite el evento.

Este año no se permitirán espectadores en persona debido a la pandemia de coronavirus, agregó la red.

El árbol fue donado por Al Dick de Daddy Al’s General Store en Oneonta, en el centro de Nueva York.

Tishman Speyer, la compañía propietaria del Rockefeller Center, ha dicho que está especialmente orgullosa de mantener la tradición de los árboles este año.

La pandemia ha provocado la cancelación de algunas otras costumbres navideñas de Nueva York, como el espectáculo Radio City Christmas Spectacular.

