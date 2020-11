Donald Trump y su particular forma de reconocer el triunfo de Joe Biden

Tras varios días sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, este domingo Donald Trump reconoció el triunfo de su contrincante, Joe Biden, perok lo hizo de una particular manera.

A través de una publicación en Twitter, a modo de comentario de una publicación de la cadena Fox, el candidato del Partido Republicano y aún presidente de Estados Unidos reconoció su derrota en el reciente proceso electoral.

"Él ganó porque la elección fue amañada. No fueron permitidos observadores, los votos fueron tabulados por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipamiento de mala calidad que ni siquiera podría calificar para Texas (¡donde gané por mucho!)", manifestó.

"Los medios falsos y silenciosos, y ¡más!", remató el político y magnate estadounidense que fue derrotado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos después de un extenso proceso de conteo de votos.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020