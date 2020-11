"La representante más legítima que salió de este estallido social": la popular "Tía Pikachu" habla de su candidatura a la Convención Constitucional

Giovanna Grandón, más conocida como la "Tía Pikachu", sigue avanzando con su candidatura a la Convención Constitucional. En ese marco, este domingo fue invitada al programa "Mesa Central" de Canal 13, en el que contó cómo surgió la idea de postular al organismo que redactará la nueva Constitución.

"No es porque haya tomado una decisión por sí sola, sino porque así lo decidió mucha gente donde trabajé durante todo este tiempo en la pandemia, en ollas comunes y campamentos", sostuvo.

Agencia Uno

"Ellos así me lo hacían saber, que yo era la representante más legítima que salió de este estallido social y ha estado siempre presente. Ellos quisieron que fuera una representante de ellos. A mí no se me hubiera ocurrido nunca", prosiguió.

En ese sentido, Grandón recalcó que "mi idea es que una vez que salga constituyente es estar presente ahí (en los territorios) para hacerlos partícipes".

Por otro lado, a la "Tía Pikachu" le consultaron si ha recibido ofrecimientos de partidos políticos para inscribirse en alguna lista electoral, ante lo que respondió que "les dije que la idea mía es ir independiente. Que la gente decida".