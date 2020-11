María Teresa Ruiz: “Viene un tsunami de gente que quiere dedicarse a la astronomía”

Más de una vez María Teresa Ruiz –astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 y directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA– ha declarado con orgullo que es "una hija de la Educación Pública".

Por ello recuerda con cariño sus años de formación en el país, primero en el Liceo 7 y luego en la Universidad de Chile, que le sirvieron de trampolín para doctorarse en astrofísica en la Universidad de Princeton en 1973, convirtiéndose así en la primera mujer que logró aquello en dicha casa de estudios estadounidense.

Ahora, encerrada en su casa desde hace meses junto a su esposo por la pandemia de covid-19, se ha amoldado a la nueva vida, pero sigue cumpliendo con sus obligaciones profesionales y pendiente de lo que pasa en el país.

"Una de las gracias de dedicarse al Universo es que te entrega perspectivas del tiempo y del espacio que muchas veces sirven para entender lo que pasa. Y ello muestra que todos nos juntemos para salir adelante, tanto a nivel internacional como nacional. Pero la política sigue metida en cosas que no son lo más relevante en este momento. Y la clave para avanzar son los acuerdos, aunque a algunos no les guste esa palabra", señala la académica e investigadora.

-¿Estaría dispuesta a ser constituyente como muchos la han pedido en redes sociales para ayudar a lograr esos acuerdos?

-No (tajante). Yo creo que hay gente que tiene más ganas y talento que yo para eso. Hay que saber y estar bien enterado de lo que significa una Constitución para meterse en un desafío como ese… No toda la gente le pega a todo, y pienso que no me haría feliz estar ahí.

-¿Y que espera de ese proceso?

-Ojalá salga algo decente y bueno. Pero prefiero no habar mucho más, pues siento que el que no participa no tiene tanto derecho a hablar.

-A lo mejor por fin se le da a la ciencia el rango constitucional que merece, aunque la reciente suspensión de las Becas Chile 2021 va por el otro lado…

-Es que la ciencia nunca ha sido prioridad en este país, ni siquiera ahora que estamos en pandemia. Mientras acá no se asuma que la ciencia es una herramienta que ayuda a impulsar el proyecto país, estamos fregados. No es la ciencia por la ciencia, es la ciencia por lo que entrega como respuesta y para enseñar a pensar con lógica.

-Pese a ello, usted y el profesor José Maza han liderado el interés por la ciencia en el país…

-Eso me alegra, y lo hemos comprobado con las altas ventas y la popularidad de sus libros y de los míos. También la gente en charlas y conferencias, desde niños a mayores, hace preguntas interesantes, que muestran que entienden de ciencia. Me escriben muchas niñas chicas interesadas en astronomía y han formado mi propio "fan club", lo que me encanta (risas). Es menor en cantidad que el de José, al que siguen muchos adultos, pero siempre le digo que el mío va a durar más tiempo.

-¿Cómo prevé lo que seguirá en su área?

-Viene un tsunami de gente que quiere dedicarse a la astronomía, y el país debe prepararse para darles la chance de que sean los grandes exploradores del Universo.

EL FRUSTRADO VIAJE DEL ECLIPSE

María Teresa Ruiz quería llevar a sus nietos chicos al eclipse total de Sol del próximo 14 de diciembre en La Araucanía.

Pero debido a la pandemia ya se resignó a no cumplir ese panorama y a quedarse en Santiago para seguir el evento astronómico.

"Es que hay que cuidar la salud, por eso con mi esposo estamos encerrados en la casa desde el inicio de esta emergencia sanitaria. Debo reconocer que hasta mayo lo pasé casi en blanco. Veía las noticias y leía los diarios para tratar de entender lo que pasaba, pues no podía salir ni ir a besuquear a mis nietos".

La académica añade que "al principio ni siquiera tenía un computador acorde a las necesidades actuales. Tuve que comprar uno nuevo que me sirve para cumplir mis obligaciones y compromisos… Lo único que aprendí rápido fue a usar Cornershop para las compras. Por suerte mi marido ha ayudado mucho en todo, pues tenemos una casa grande y hay que mantenerla".

SU VETA ARTÍSTICA

La científica desarrolló desde niña la afición por la pintura, que ahora no hace, y el bordado, en el que se mantiene.

La motivó su padre, que era artista y "luego se dedicó a trabajar en algo normal cuando asumió responsabilidades familiares, porque se dio cuenta de que con el arte no alcanzaba", cuenta la académica.

Y el viernes pasado fue estrenada una exposición que reúne parte de su trabajo textil en una muestra virtual llamada "María Teresa Ruiz: Bordando su propio firmamento" disponible en valparaisocreativo.cl y museobaburizza.cl

"Esto no lo hago para vender las obras, nunca ha sido esa mi intención. Siempre he bordado para expresarme íntimamente y manifestar mis afectos. Me sorprende y honra que gente profesional del arte quiera mostrar estos trabajos en una galería. Esta práctica además me ha servido para relajarme", comenta Ruiz.

SU CV

Nombre: María Teresa Ruiz González

Nacimiento: 24-09-1946.

Lugar: Santiago.

Estado civil: Casada.

Formación: Licenciada y doctora en Astronomía por las Universidades de Chile y de Princeton, respectivamente. Fue la primera mujer que presidió la Academia Chilena de Ciencias y que ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas (1997). Es profesora de la U. de Chile y se especializa en el estudio de estrellas enanas de baja masa.

Descubrimientos: Una supernova en el momento de explotar, dos nebulosas planetarias en el halo de nuestra galaxia y la enana "café" en las proximidades del sistema solar bautizada Kelu ("rojo" en mapudungún).