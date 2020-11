Pamela Jiles se lanzó contra la Red de Politólogas: "Sería bueno buscar a alguien no tan cercano al Frente Amplio"

Pamela Jiles no salió de buena forma del Frente Amplio y cada vez que puede, busca hacerles alguna crítica. Esta vez en medio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde pidió buscar otras expositoras diferentes a la Red de Politólogas, ya que son"cercanas al conglomerado".

"El problema es que la Red de Politólogas es un órgano bastante cercano del Frente Amplio", alegó en medio de la discusión del proyecto de ley que busca crear distritos electorales en el extranjero, para que chilenos puedan votar y postular desde fuera del país a la Comisión Constitucional.

El presidente de la comisión, Matías Walker (DC), señaló que para mantener la igualdad de género y "así como nos ayudaron con la paridad, sería buena idea invitar a exponer a la red", algo que no le gustó a la diputada del Partido Humanista.

Si bien la periodista señaló que "es estupendo que vengan, no tengo nada en contra", marcó un pero y aseguró que "trato de advertir que detrás de este proyecto hay intereses particulares en términos cuantitativos de presencia en la convención. Quizás sería bueno buscar a alguien que no sea tan cercano a quienes presentan este proyecto".

Sin embargo, la parlamentaria no entregó ninguna otra opción, por lo que Walker, además de señalar que se trata "de una red muy transversal", agregó que "como a usted no se le ocurre a quién invitar, a mí se me ocurre invitar a la Red de Politólogas, a usted se le puede ocurrir otra organización".

Revisa las declaraciones de Pamela Jiles sobre la Red de Politólogas: