Perro muere al tocar un poste de cámaras de vigilancia en Parque Quinta Normal

Como todos los días, Giorgia Vargas sacó a pasear a sus perros al parque Quinta Normal, pero este domingo fue distinto. Su perro Gokú pasó a llevar un poste de las cámaras de seguridad, muriendo en el lugar producto de una fuerte descarga eléctrica.

El perrito, que tenía sólo un año de vida, falleció de inmediato, mientras que un guardia de seguridad le advirtió a su dueña que no lo tocara, porque había sido electrocutado.

Maipú: bus del Transantiago chocó con dos casas, sacó un árbol de raíz y arrasó con cañerías de gas y agua potable El conductor del transporte de pasajeros perdió el control de la máquina impactando con la reja perimetral de dos viviendas.

Giorgia Vargas, conversó con el matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión, en donde explicó que "yo entro con los perros, los suelto, muy cerca de una pileta y junto con mojarse y corren con otros perros, en el momento en que nosotros vamos retirándonos cerca de 10:50, veo a mi perro y pensé q se había enterrado algo en las patas, pero cae ahí al lado del poste".

"En ese momento se me acercó un guardia y me dice que no lo tome, que mi perro se había electrocutado", precisó.

En tanto, la administradora del Parque Normal, que corresponde a la Municipalidad de Santiago, Margaret Urrutia, sostuvo, que junto con lamentar el hecho "hemos tomado contacto con el dueño del perrito , para darle todas las facilidades del caso".

"Hemos desplegado los equipos de seguridad, alumbrado y jardines para resguardar el sector e investigar la causa del accidente, queremos dar la certeza de que el parque es un lugar seguro para visitar con la familia y mascotas".