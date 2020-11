Alejandra Fosalba recuerda fuerte escena de "Alguien te mira": "Estuve media hora llorando"

La actriz de larga trayectoria en TVN y un breve paso por Canal 13, Alejandra Fosalba, se confesó en "Los Reyes del Drama", donde recordó los personajes que más le han afectado hacer.

Fosalba comentó las repercusiones que ha tenido la retransmisión de Aquelarre: “Toda la gente me escribe por la Tina Torres y mi hija me pregunta por qué, quien es. Es muy divertido”, manifestó.

Al ver su desempeño hace 21 años atrás, la actriz reflexiona “Era otro tipo de actuación, más apasionado pero a la vez con un lenguaje más cuidado, formas más correctas. Me llama mucho la atención, yo siento que esas teleseries son más melodramáticas, que es la esencia de la teleserie. Ahora parecen más series, lo cual no es bueno ni malo. Pero esas teleseries eran del corazón, tenían un saborcillo rico”.

Escena en "Alguien te mira"

Sobre las teleseries nocturnas que marcaron peaks de audiencia en TVN y generaron diálogo en el público, la actriz recuerda particularmente lo intensa que fue “Alguien te mira” (2007) donde se puso en la piel de Matilde Larraín.

“Siempre me han tocado personajes a los que los maltratan mucho. Siempre se me atacaba. Fue super violento”, señaló. También recuerda que una de las escenas que más la marcó en esta producción fue cuando su personaje descubre que el asesino en serie es su ex marido, interpretado por Alvaro Rudolphy: “Eran dos escenas que con suerte en pantalla duraban dos minutos. ¡Estuve dos horas grabándola! Pasaban cosas con los actores (Álvaro Rudolphy y Andrés Velasco), no es tan fácil…uno tiene rollos, la cámara, no se qué…son cosas super personales de los actores. Era una escena súper importante, muy fuerte y había que hacerla de la mejor forma posible. La repetimos muchas veces, ya al final no tenía ni lágrimas. Dos horas con esa emoción de la escena. Cuando terminó, no podía salir de esa emoción y me quedé llorando durante media hora más fuera de cámara”, asegura.

Manifestó además que la directora, María Eugenia Rencoret se preocupó por la situación y Fosalba pidió que la dejaran sola un rato para poder salir de este trance. “Creo que es porque al cuerpo le pasan cosas. El cuerpo no sabe que uno está actuando. No es pena de verdad. Mi cuerpo seguía con la angustia. Fue la primera vez que sentí esta dualidad entre el cuerpo y la real emoción”, destacó. Además confesó que la cabeza de Andrés Velasco que aparecía cortada en la escena, era su cabeza real, con efectos especiales para que se logre esa sensación de decapitación.

En “El Señor de la Querencia”, Fosalba interpretó a Mercedes de los Ríos, una transgresora aristócrata que tenía una hija y se enamoraba de alguien menor. Su personaje comenzó con un toque alegre, humorístico pero progresivamente mutó al drama puro cuando el personaje de Julio Milostich comienza a atacarla maltratando a su hija (Lorena Bosch) hasta que la mata “Que atroz esa escena. Increíble. Terrible, se me paran los pelos de puro acordarme. Que heavy. Se me han muerto varios hijos en teleseries, es algo que no quisiera volver a actuar. Grabando eso termino pensando en cosas que no quiero pensar y termino las escenas muy enojada. Después, se me pasa”, argumentó.