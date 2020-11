Ministro Briones confirma que el Gobierno irá al TC por segundo retiro: "No podemos tener un parlamentarismo de facto"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en contra del segundo retiro del 10% de las AFP, si no hay una solución "por la vía institucional".

"Acá no estamos simplemente hablando de si el retiro del 10%, o si el impuesto a los super ricos, o si la postergación de patentes, lo que está en juego acá es una deriva, una forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, acá lo que tenemos que defender y proteger es nuestra institucionalidad, porque la democracia, su robustez, su salud, se basa en esa limitación de poderes, en esa separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto", disparó Briones.

El titular de Hacienda aseguró que dicha iniciativa "van erosionando ese avance hacia una nueva Constitución y van diluyendo la separación de poderes que es tan necesaria en una democracia".

"Creo que ese es el punto de fondo que hay que tener a la vista acá. Los poderes tienen que tener bordes, tienen que tener límites, y por lo tanto lo que está en discusión no es solo un retiro", agregó.

La Sofofa sin filtro: Bernardo Larraín Matte acusó que existe un "parlamentarismo de facto" y que "el populismo avanza" El representante de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) realizó duras declaraciones contra el Congreso en medio de la discusión por el segundo retiro del 10%.

"Vía institucional"

También mencionó que "iniciativas que han empezado a florecer recurrentemente (…) por la vía de modificaciones transitorias de nuestra Constitución van erosionando esta sana separación de poderes que tiene que existir".

Consultado sobre si recurrirán al Tribunal Constitucional contra el proyecto del segundo retiro del 10%, Briones respondió que "acá lo que corresponde es este tipo de situaciones es tratarlas por la vía institucional. Si eso no es posible, por supuesto que el Ejecutivo tiene el deber de hacer respetar y velar por nuestra institucionalidad, porque es un pilar fundamental para nuestra democracia".