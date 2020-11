Patricio Manns quiere ser constituyente: "Si me llaman voy, tengo mucho que aportar"

El destacado cantautor Patricio Manns, confesó sus ganas de ser constituyente…sumándose así a otras figuras del espectáculo y la cultura.

El músico y escritor, en "Conversaciones Fundamentales", del ciclo de encuentros de la Feria Pulsar, se refirió a sus ganas de integrar la Convención Constituyente, asegurando que “tengo ideas, tengo una Constitución en mi mesa, la estudio y pienso qué se puede cambiar, agregar o precisar. Ya estoy trabajando en eso. Si me llaman voy, tengo mucho que aportar”.

Movilh pide prohibir la circulación del "Bus de la Libertad" en Santiago y Valparaíso El Movilh solicitó a los intendentes de la Región Metropolitana y de Valparaíso adoptar medidas para impedir la circulación del polémico "Bus de la Libertad".

Además profundizó en sus postulaciones a los premios nacionales tanto de Música como de Literatura, anhelo que no ha dado por perdido —“yo quiero los dos”, aseguró—, y a dos meses de uno de sus más delicados momentos de salud, reiteró que el retiro no es una posibilidad en su vida: “Yo de morir, muero arriba de un escenario. Yo no me puedo retirar. ¿Cómo se retira un poeta? ¿Cómo se retira un compositor? O muero en mi cama, un día de éstos, o muero en un concierto”.

La primera jornada de Feria Pulsar 2020 marcó la pauta de lo que será esta versión digital del mayor encuentro de la industria musical en Chile, con transmisiones de talleres, charlas, paneles y conciertos conviviendo en la web www.feriapulsar.cl, donde también se puede encontrar de forma permanente un completo mercado de la música, con cientos de productos dispuestos por más de 70 expositores.