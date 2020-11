Segundo retiro del 10% será votado este miércoles por la comisión de Constitución del Senado

La Comisión de Constitución del Senado votará mañana miércoles hasta su total despacho el proyecto de segundo retiro del 10% de las AFP. Posteriormente, la iniciativa pasará a su discusión a la sala de la Cámara Alta.

El anuncio lo hizo el senador Alfonso De Urresti (PS), presidente de la comisión, quien expresó que “es clave discutirlo, resolver y que el Senado se pronuncie para poder convertirlo en ley. Ese es el compromiso, sin letra chica despachar el proyecto lo antes posible”.

👉 Comisión cita para votar este miércoles proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Hoy se escuchó a representantes de importantes sindicatos y agrupaciones de trabajadores del país.https://t.co/laumAwC6UR pic.twitter.com/Lx2bZe0WJR — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

En la sesión de hoy, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, reiteró el rechazo del Gobierno a la iniciativa y defendió medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, que han llegado a más de 8 millones de personas.

El senador Pedro Araya (Indep.) señaló que "el gobierno aún no entiende lo que pasa al interior de las familias, donde si bien hay algunos que no han perdido sus pegas, hay familias que han visto mermados sus ingresos… esta es la solución real y concreta para las familias que seguramente no van a calificar en los programas del gobierno".

Ministro Briones confirma que el Gobierno irá al TC por segundo retiro: "No podemos tener un parlamentarismo de facto" El titular de Hacienda, Ignacio Briones, se sumó a las críticas del presidente Sebastián Piñera y algunos empresarios, sobre el rol del Congreso por el segundo retiro.

En tanto, el senador Carlos Bianchi (Independiente) planteó la necesidad de revisar los plazos establecidos en el proyecto, argumentando que "si se da a 30 días esto puede llegar pasado a diciembre y estamos todos contestes que se necesita de antes…además, no hay que aceptar los abusos que han ocurrido con los no pagos de pensión alimenticia".

La senadora Ximena Rincón (DC) manifestó que este proyecto es "la respuesta a la no respuesta del gobierno al drama que viven familias…no entiendo que se haya dicho que van a recurrir al Tribunal Constitucional… ¿cuál es el sentido y el foco del gobierno? ¿angustiar a las familias?".

Senadores de Chile Vamos presionan al Gobierno por segundo retiro: "La idea es hacerlo bien y no transformarlo en una chacra" Encabezados por Manuel José Ossandón, los legisladores le pidieron al Ejecutivo presentar un proyecto de ley propio para establecer un segundo retiro del 10%.

Por su parte el senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió a las cifras entregadas por el gobierno en la primera sesión en que se analizó el tema (ver nota relacionada), señalando que "si hay un segundo retiro estaríamos hablando de 34.800 millones de dólares…cuando se incorporan a la economía 34 mil millones de dólares, ya hay un retorno del 19%".

La senadora Ximena Órdenes (Independiente) manifestó que "al final del día han sido los trabajadores quienes han tenido que sortear su propia crisis…casi el 87% de los afiliados retiró el primer 10% y eso permitió darle dinamismo a la economía".

El senador Rodrigo Galilea (RN) dijo que "el desafío de este gobierno y de todos los gobiernos del mundo es ver cómo esta crisis tenga el menos impacto posible… hay que recordar que el IFE llegó a 8 millones de personas y nunca una ayuda había sido tan global".