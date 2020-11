Vacunas contra el coronavirus: llaman a la calma por anuncios de tres “eficaces” en un 90% o más

Una carrera de incierto ganador es la desatada para tener una vacuna que frene la pandemia de coronavirus.

Son más de 200 las inmunizaciones candidatas para luchar contra el covid-19, y en esa lista hay tres que centraron la atención en ocho días.

El 9 de noviembre, la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer -con la que Chile tiene un acuerdo por 10 millones de dosis- dijo que su vacuna es eficaz en el 90%. Dos días después, los fabricantes de la inmunización rusa Sputnik V afirmaron que su eficacia era del 92%. Y ayer fue la empresa norteamericana Moderna la que informó que su vacuna tiene una eficacia del 94,5%.

La estadounidense Moderna anuncia que su vacuna contra el coronavirus tiene casi 95% de eficacia La farmacéutica Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene mayor eficacia que la anunciada hace una semana por Pfizer.

El grado de efectividad significa que de cada cien personas inmunizadas, el porcentaje dado a conocer para esas tres vacunas está protegido de manera total de un eventual contagio y no vive la enfermedad. Y del porcentaje restante, una parte está parcialmente protegida y el resto vivirá la enfermedad como si no hubiera sido inmunizado.

Cabe recordar que en Chile será vacunado primero un grupo de riesgo de cinco millones de personas, formado por trabajadores de la salud y de la asistencia social, mayores de 65 años y menores de 65 con enfermedades crónicas.

Vacuna contra el covid-19: Rusia anuncia que Sputnik-V logró eficacia de un 92% El Fondo Soberano Ruso (RDIF) y el instituto de investigación Gamaleya informaron que a la brevedad la investigación será publicada "en una de las principales revistas médicas del mundo".

Ayer, en el reporte diario del covid, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a estas posibilidades.

"Son muy buenas noticias. Chile ha priorizado una estrategia prudente, que considera distintos tipos de vacunas y no solo una entre las candidatas. Pero esperamos que sean reconocidas por alguna agencia reguladora, como la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa. Una vez en Chile, debe ser reconocida por el ISP. Y ojalá en el primer trimestre de 2021 podamos empezar a vacunar a nuestra población", dijo Daza.

Pfizer anuncia que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 90% Pfizer dio a conocer que su vacuna contra el covid tiene una eficacia del 90% según los primeros resultados de la fase 3 de su ensayo.

Pero desde la Sociedad Chilena de Infectología emitieron un comunicado en el que llaman a la calma.

"Aún no contamos con publicaciones científicas que respalden la eficacia y seguridad (de las vacunas)… Todos los actores deben garantizar las mejores coberturas, alcanzando entre un 50 y un 70% de la población, lo que será tarea de meses. Por eso hacemos hincapié en que hay que mantener todas las medidas preventivas", dice parte del texto.

El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, coincidió con las impresiones de los infectólogos.

"Toda la información viene de las propias compañías, no ha sido oficialmente validada. Sólo son datos referenciales, estrategias comunicacionales asociadas a lo comercial de los laboratorios que se disputan el mercado internacional… Hay que decir con fuerza que estamos lejos de tener ya una solución al covid-19. Por eso hay que mantener las medidas ya conocidas y no relajarse. Los que creen que con el calor hay menos peligro, están errados".

Sobre la posibilidad de contar con una vacuna el 2021, el académico precisó que "puede ser, ya que el desarrollo de vacunas tardaba antes entre 5 y 10 años y hoy es posible acortar mucho ese tiempo. A Chile podría llegar una en el primer semestre de 2021, pero no hay que crear falsas expectativas, pues la vacunación no será tan pronto. Hay un largo proceso de traslado desde el extranjero y dentro del país en las condiciones de frío necesarias, de almacenamiento, de distribución y de aplicación que no son de un día para otro, aparte que obviamente hay que esperar la aprobación bajo las reglas científicas".

Y desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, no se mostraron exultantes con los anuncios de estas tres vacunas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS.

Por eso el director general de la institución, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo ayer que "no es momento para la complacencia, debido al aumento de contagios en Europa y América. EEsos anuncios nos mantienen cautelosamente optimistas en que haya más medios contra el coronavirus en los próximos meses. Pero ello no puede ocultar que existe una extrema preocupación por el rápido crecimiento de casos, mientras, además, muchos trabajadores sanitarios son puestos al límite".

Y la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminatham, explicó que "hay que tener en cuenta más datos y esperar posibles efectos en los pacientes durante al menos dos meses".

Cabe señalar que Moderna, al revés que Pfizer o que Gamaleya (el centro científico que trabaja la vacuna Sputnik), está en la lista de laboratorios cuyo financiamiento para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus es apoyado por la OMS, a cambio de facilidades de distribución en países pobres.

Pero Soumya Swaminatham advirtió que "antes de decidir qué vacunas y de qué laboratorios serán entregadas a la comunidad, no sólo hay que considerar el costo, sino que también las facilidades de almacenamiento y el número de dosis necesarias, entre otros criterios".