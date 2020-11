Camila Vallejo por proyecto para cambiar quórum: "No entiendo el origen de esa virulencia, esta solo es una propuesta"

La diputada Camila Vallejo (PC) defendió el proyecto que apunta a que sean la propia Convención Constitucional la que defina el quórum para trabajar en una nueva Constitución, iniciativa que generó críticas, tanto desde el oficialismo como de algunos parlamentarios de oposición.

En conversación con Radio Pauta, la congresista manifestó que “no entiendo el origen de esa virulencia, esta solo es una propuesta y la idea es que sea discutida, que sea debatida como cualquier propuesta de reforma o ley que se debate en el Congreso por los cauces correspondientes, entonces no sé de dónde viene esa radicalidad en la crítica, además, sin sustento ni argumentos.

En esa línea, aseguró que la moción tiene el respaldo de pares de distintos partidos, como Cristina Girardi (PPD), Pamela Jiles (PH), Camila Rojas (Comunes), Karol Cariola (PC) y Tomás Hirsch (Ind.).

Ante ello, explicó que “creemos que es importante que la Convención Constitucional tenga la potestad de poder fijarse a sí misma sus quórum de funcionamiento. Lo dijimos desde siempre, desde que se firmó el acuerdo y con las indicaciones que presentamos, que en la Comisión de Constitución no quisieron ni siquiera votarse después del acuerdo”.

"No nos parece lo más democrático que el Congreso actual fijara un quórum inamovible a la Convención. Creemos que los convencionales y la convencionales van a poder definir no solamente los contenidos de una nueva Constitución, sino que como van a funcionar, entonces es bastante ridículo, a nuestra manera de ver, que la Convención, aunque tuviera 2/3 para cambiar los 2/3 de funcionamiento, no pueda hacerlo”, añadió.

E insistió en que "nos parece que la Convención es la que debe definir los derechos sociales, el carácter del Estado y los temas más importantes, y luego los congresos van a ir legislando en función de ese mandato popular. Pero no que la Convención sea para destrabar sin una propuesta sustantiva".

Respecto al quórum de 2/3 establecido en el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, la parlamentaria comunista acusó que permite a minorías establecer veto a ideas mayoritarias, produzca "normas muy vagas" y que eso "genera incertidumbre e inestabilidad institucional".

"Desde siempre dijimos que no nos parecía el quórum de 2/3. Es raro que se nos critique por no firmar el acuerdo y presentar una propuesta que es una de las razones por la que no firmamos el acuerdo. Se nos critica por ser coherentes", complementó Vallejo.

Finalmente, recordó que antes de ser firmado el acuerdo un grupo transversal de partidos, el Partido Comunista solicitó la renuncia del Presidente Sebastián Piñera por las acciones de Carabineros durante las manifestaciones del estallido social.

"Fue lo correcto y es lo que mucha gente quiere todavía. Tuvimos un Gobierno que violó reiteradamente los derechos humanos", sentenció.