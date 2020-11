Insulza por Pamela Jiles: "Yo creo que ella es una clara muestra de una forma de populismo"

El senador PS José Miguel Insulza se refirió a la diputada Pamela Jiles, quien figuró en la última encuesta Cadem como el personaje político mejor evaluado.

En entrevista con Vía Pública en 24 Horas, el parlamentario indicó sobre la legisladora que "hay mucha gente siempre que tiene mucho arrastre, pero yo creo que ella es una clara muestra de una forma de populismo que hoy día existe en el mundo, que a veces tiene rasgos de izquierda, otras veces adquiere rasgos de derecha, pero finalmente es el populismo, el facilismo, que cree que el dinero está en todas partes y que nunca se agota y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer toda la demagogia posible".

En ese sentido, afirmó que "yo no estoy de acuerdo con ella, no me parece un personaje que sea muy atractivo, pero naturalmente hoy día vivimos un periodo en el que el populismo le gusta a la gente".

"¿Y sabe por qué no me gusta?, porque esto termina siempre mal, no termina con una democracia perfecta ni mucho menos, termina con países conflictuados, sin recursos, con más desigualdad y con una cantidad de gente no muy grande sacando su propio beneficio de una caída muy fuerte de la economía del país", remató Insulza.