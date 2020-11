Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia en espacios públicos: ante esto, lanzaron una campaña informativa

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, junto al presidente de Metro, Louis De Grange, presentaron una campaña sobre la ley de acoso callejero.

Según datos de la última Encuesta Violencia Intrafamiliar contra la Mujer (Envif), 1 de cada 2 mujeres reconoció haber sufrido violencia en espacios públicos. Se trata de hechos como palabras obscenas de tipo sexual que las han hecho sentir ofendidas o denigradas, además de sentir miedo a sufrir un ataque o abuso sexual y episodios como tocaciones.

"Hoy se paga con cárcel"

“Hoy tenemos una ley, hoy el acoso a una mujer se paga con cárcel”, señaló la ministra. “Esta campaña que estamos lanzando con metro es muy relevante porque entrega los numeros a los cuales nos pueden contactar o la víctima o alguien que sea testigo, porque si nosotros queremos eliminar la violencia o el acoso contra las mujeres de nuestro país, necesitamos del compromiso de todos”, explicó la autoridad.

Agencia Uno

Según la psicóloga especializada en género, Sofía Fiedler, “es importante que se sigan generando espacios para hablar de estos hechos”. Según la especialista, si bien la ley es buena, también hay que reforzar la denuncia. “Muchas no se atreven por las represalias que pueden haber después de realizar la denuncia. Por eso las autoridades tienen que dar herramientas para poder completar el proceso de forma segura”, apuntó la especialista de Psicología Chile.

Hasta 5 años

La ley que sanciona el Acoso Sexual en Público fue publicada el 3 de mayo de 2019 y uno de sus principales objetivos fue actualizar la legislación en materia de delitos que afectan especialmente a las mujeres, dejando de sancionar el acoso callejero en lugares públicos, bajo el delito de ofensas al pudor y las buenas costumbres, el que tenía una pena más baja. Hoy este tipo de acciones contemplan penas que pueden llegar hasta los 5 años de presidio más el pago de una multa cercana a los 500 mil pesos. La campaña que será difundida en Metro aborda las distintas dimensiones del fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Tres preguntas a Sofía Fiedler, psicóloga especializada en género

¿Por qué los niveles de acoso siguen altos?

Porque falta avanzar en educación. Aún está la idea de “ojalá no me pillen”, por sobre el “no debo hacerlo”. Acosar no es normal, y ese es el mensaje que debe masificarse.

¿Hay diferencias entre el acoso en la calle y en el transporte?

Acoso siempre es acoso. Pero en el metro o la micro hay menos espacio físico en horas punta y puede prestarse para situaciones de acoso. Aunque igual, es más posible identificar al agresor.

¿Cómo reaccionar?

Una cosa distinta es lo que uno cree que hará y lo que pasa. Muchas veces uno queda en estado de shock, inmóvil. Por eso es importante no ser solo testigs, sino que prestar ayuda.