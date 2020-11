Pfizer anuncia que su vacuna contra el coronavirus alcanzó el 95% de efectividad

El laboratorio Pfizer junto a su socio alemán BioNTech anunció que su vacuna contra el covid-19 alcanzó un 95% de efectividad tras los resultados obtenidos en su análisis final.

Hace diez días, la misma farmacéutica anunció que la efectividad de su vacuna había llegado al 90%. Sin embargo, este miércoles y tras una revisión final logró elevar la efectividad en cinco puntos.

El primer análisis intermedio no fue publicado en revistas científicas, pero sí revisado por un panel de expertos ajenos, según señaló Pfizer.

Mediante un comunicado, Pfizer indicó que "después de realizar el análisis de eficacia final en su estudio de Fase 3 en curso, su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2, cumplió con todos los criterios de valoración principales de eficacia del estudio".

Asimismo desde Pfizer revelaron que "el análisis de los datos indica una tasa de eficacia de la vacuna del 95% en participantes sin infección previa por SARS-CoV-2 (primer objetivo primario) y también en participantes con y sin infección previa por SARS-CoV-2 (segundo objetivo primario ), en cada caso medido a partir de los 7 días posteriores a la segunda dosis".

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020