Trump pone de patitas en la calle a funcionario de seguridad que rechazó acusaciones de fraude

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está muy lejos de reconocer su derrota en las recientes elecciones, es más, ahora despidió a un funcionario de seguridad, quien rechazó las acusaciones de fraude electoral, beneficiando así a Joe Biden.

"La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude", tuiteó Trump.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020