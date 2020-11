La aplaudida respuesta de Contralorito al diputado Tomás Fuentes sobre bono clase media

Contralorito se ha caracterizado, además de sus ingeniosos memes, por sus respuestas frontales en redes sociales. Esta vez la víctima de la mascota de la Contraloría General de la República fue el diputado Tomás Fuentes.

El parlamentario de Renovación Nacional le preguntó en Twitter "¿Qué pasó con los 37 mil funcionarios públicos que accedieron al bono clase media sin cumplir requisitos y que tuvo un costo de US$256 millones?", asegurando que fue con él porque el contralor Jorge Bermúdez Soto "no contesta los oficios".

Llueve sobre mojado: general de Carabineros de La Araucanía renunció antes de asumir Iván Ketterer Lavandero iba a asumir como Jefe de Zona en la región, tras la ceremonia de este miércoles, a la cual no asistió el Presidente Piñera.

Pero el loro de color azul aseguró que "el 'big boss' ya había contestado esto en Comisión de Trabajo el 5 de noviembre en la Cámara de Diputados y Diputadas, cámara de la cual usted forma parte".

"Igualmente acá va el registro", agregó y continuó aclarando que "funcionarios públicos sí podían postular y medidas se podrían tomar posterior a auditoría". Bermúdez explicó en esa oportunidad que hay dos auditorías, una al Servicio de Impuestos Internos y otra a la Tesorería General de la República, ambas en plena ejecución.

Fuentes le respondió a Contralorito que "no te preocupes", ya que "otro pajarito más eficiente me contó que mañana me contestarán el oficio". De paso, el diputado de RN recordó que quienes solicitaron el bono tienen "hasta el 30 de noviembre para hacer el reembolso".

Revisa la aplaudida respuesta de Contralorito al diputado Tomás Fuentes: