Pamela Jiles le sale al cruce a la senadora Muñoz en Twitter: "Demora dos horas en elaborar un informe... ¿qué esperan?"

La diputada Pamela Jiles (PH) le salió al cruce en Twitter a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, luego que ésta última asegurara que la votación del proyecto de reforma constitucional que busca un segundo retiro del 10% se verá en Sala el próximo miércoles 25 de noviembre.

En su cuenta de Tiwtter, la senadora del PPD indicó que "tal como lo he señalado, el proyecto del #SegundoRetirodel10xciento se está tramitando con celeridad. La secretaría de la comisión de Constitución está elaborando el informe del proyecto y este se verá, en Sala, el día miércoles 25″.

Sin embargo dicha información no cayó para nada de bien en la impulsora de dicho proyecto, la diputada Pamela Jiles (PH), quien le respondió a la legisladora acusando que "no hay tal celeridad comprometida con la ciudadanía".

"La secretaría demora 2 horas en elaborar informe. No hay tal celeridad comprometida con los ciudadanos. Hay una dilación inexplicable que tuerce la voluntad popular y que angustia más a los que sufren. Usted tiene atribuciones para ponerlo en tabla hoy y votarlo ¿Qué esperan?", le respondió la periodista.



Proyecto despachado para ser votado en Sala

La comisión de Constitución del Senado despachó este jueves a discusión y votación en Sala el proyecto de reforma que busca permitir a los cotizantes de las AFP un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Tras aprobar el proyecto en general y en particular, la comisión despachó la iniciativa rechazando una eventual focalización de los recursos, además de no someter a pago de impuestos el monto de los retiros para las rentas más altas, dejando de lado así las observaciones dispuestas por los parlamentarios de RN Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán.

La iniciativa fue aprobada por tres votos contra dos, contando con las afirmativas de Pedro Araya, del PPD, Francisco Huenchumilla (DC) y del presidente de la comisión Alfonso de Urresti y con los votos contrarios de Galilea y de Luz Ebensperguer (UDI), quien rechazó el fondo alegando inconstitucionalidad.

El proyecto paralelo del Gobierno

Tras la votación, el Gobierno ingresó al Senado ingresó su propio proyecto del 10% y tratar de frenar así la iniciativa del segundo retiro que este jueves fue despachado a la Cámara Alta.

De esta forma, el proyecto precisa que los primeros dineros en ser retirados correspondan a los ahorros voluntarios, y una vez agotados, se puedan retirar los ahorros obligatorios para completar el máximo permitido.

El proyecto del Ejecutivo indica que no podrán retirar aquellas personas que ganen desde 2,8 millones de pesos y que hubieran cotizado el mes anterior. Además no podrían retirar las máximas autoridades del país, es decir, Presidente de la República, parlamentarios, Gobernadores Regionales, etc.

La iniciativa plantea una entrega en 2 cuotas, el primero del 50% que se realizará en 60 días hábiles y la segunda se pagará en otros 50%, en un plazo máximo de 10 días después de entregado el primer monto.