Mónica González: “El periodista que quiera ser querido, mejor que se dedique a otra cosa"

Cuando se le pregunta a la periodista Mónica González -hoy panelista del programa "Pauta Libre" en La Red y de destacadísima carrera en la prensa escrita- si le gustaría ser constituyente dado que su nombre aparece entre los mencionados en la última encuesta Criteria, la respuesta es inmediata.

"No me interesa, por ningún motivo. Soy periodista, no otra cosa, y espero seguir siéndolo hasta que las fuerzas me den, pues tenemos una tremenda arma: contar lo que pasa. Por eso somos más necesarios que nunca", dice la Premio Nacional de Periodismo 2019 y autora de varios libros.

-Pero es innegable que usted ha causado gran repercusión en la TV y por ello quizás se le proyecta en otras áreas…

-No la siento, no es lo mío. Estoy convencida de que el ego es la peor pandemia en esta profesión. Trato de hacer mi labor lo mejor posible y ahora me corresponde en la TV, como antes siempre lo hice en prensa escrita. Trabajo y me preparo mucho para el programa, pero insisto en que no soy candidata a algo.

"Da clases de periodismo y sentido común": Mónica Gónzalez se lleva los aplausos de las redes sociales en su participación en "Mucho Gusto" La Premio Nacional de Periodismo fue destacada por los usuarios.

-¿Y qué siente por los comentarios a favor o en contra por lo que usted dice?

-No tengo redes sociales y tomo los comentarios como son, pues uno no es "monedita de oro". Uno no le puede gustar a todo el mundo, y el periodista que quiera ser querido mejor que se dedique a otra cosa. Mi servicio público es trabajar verazmente.

-.¿Cuál es su mirada de lo que se vive en el país?

-Estamos en una crisis política muy grande, que se manifiesta en el Congreso y en el Ejecutivo, justo en medio de graves problemas económicos y de una pandemia. Pero hay que resaltar que la política es indispensable para mantener la democracia.

-¿Qué caracteriza a esta crisis?

-Este momento tiene ingredientes que antes nunca tuvimos, como que la "Guardia Pretoriana" ahora no sean las Fuerzas Armadas, sino que Carabineros. Y además hay una industria en las redes sociales para contar mentiras y noticias falsas. Esta es una gran revolución en todo el mundo y no sabemos cómo vamos a salir de ella.

-¿Y cómo se sale de la crisis política?

-No tengo idea. Lo único que sé es que tendremos una Asamblea Constituyente, que hay que escoger a los mejores en abril para que la integren, que le están colocando la prueba a los independientes que desean participar del proceso y que se requiere de una renovación completa. La crisis no es sólo de Chile, está en muchos lugares como hemos visto en Perú, Brasil y Estados Unidos, y refleja un debilitamiento de la democracia, quizás el más peligroso en muchas décadas… Hay que trabajar entre todos para que lo que venga sea mejor que lo que teníamos. La polarización y el odio nunca han sido buenos. El gran horror que nos legó Donald Trump es que liberó a varios demonios, como el racismo y a los que piensan que está bien matar al que piensa distinto. Ahora hay que que volver a encerrar a esos demonios pues debe prevalecer el valor de la vida.

Mónica González: los trabajos, polémicas y felicitaciones de la nueva Premio Nacional de Periodismo Su candidatura se vio marcada por la polémica.

-¿Quiénes deben ser constituyentes?

-Nuevas caras. Y si la gente prefiere rostros de la televisión, ellos deciden. Pero finalmente todos debemos estar pendientes de lo que se discuta, pues esto no es entre cuatro paredes, no es la cocina del Congreso. Hay que exigir transparencia, que haya muchos candidatos que entreguen sus planteamientos. Y es vital que no haya nadie corrupto ni con conflictos de intereses descarados.

-La ciudadanía se ha expresado desde hace más de un año, pero vemos que los de siempre se quieren apropiar del proceso…

-Desde el 18 de octubre del año pasado la ciudadanía se hizo presente y una semana después fue la manifestación más grande de la que tengamos conciencia. Esa ciudadanía no está dormida, sigue latente, y lo que necesita son respuestas para las crisis social, económica y de la salud, el sector que más nos debería importar ahora.

-¿Qué opina del anuncio presidencial de ir al TC por el segundo retiro desde las AFP?

-Me pregunto por qué no lo hizo para el primer rescate. Pero aun con el valor que tienen los retiros, lo importante es no olvidar que las pensiones son miserables. Y que mientras todo esto pasa hay un fallo del TC que impide ver las minutas sobre las inversiones de las AFP, y de eso nadie se preocupa mucho. Tal como hay poca preocupación por la violencia que implica que mucha gente siga viviendo en pésimas condiciones en sus poblaciones o que continúe aumentando la cantidad de campamentos.