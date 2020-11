Piñera confirma renuncia de Rozas: "Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general"

El Presidente Sebastián Piñera confirmó este jueves la renuncia del director general de Carabineros, Mario Rozas.

Al respecto, el Mandatario indicó que "en la mañana de hoy el general director de Carabineros, Mario Rozas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos. Yo comparto las razones y argumentos y he aceptado su renuncia".

General director de Carabineros Mario Rozas deja su cargo tras hechos en hogar del Sename en Talcahuano A esta hora se desarrolla una reunión en La Moneda, y en los próximos minutos se dará a conocer la información oficial desde La Moneda.

De igual manera, afirmó que "tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas. Una vida entera dedicada al servicio de Carabineros".

Además, Piñera informó que el general Ricardo Yáñez será el sucesor de Rozas al mando de la institución.

En ese sentido, le encomendó la tarea de "impulsar con total compromiso uy voluntad la modernización de Carabineros, algo que todos sabemos es necesaria".

