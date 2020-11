Movimientos en la UDI: abajo Pablo Longueira, arriba Víctor Pérez

Pablo Longueira informó que será el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, quien tomará su lugar como candidato de su lista para presidir a la UDI, luego de que el Servel lo inhabilitara para votar en las primarias del 29 de noviembre y, por consecuencia, para postular a ser el nuevo timonel del su partido.

Esta mañana, fue el mismo Longueira el que confirmó la decisión del Servel, debido a la preparación del juicio oral por el caso SQM, por el que se le investiga por su presunta responsabilidad en cohecho y delitos tributarios.

Mediante un comunicado, manifestó que "nunca en mi vida he ambicionado un cargo. La UDI debe ser siempre un camino para servir a Chile, donde cada uno de sus militantes este a disposición para tomar los desafíos, donde pueda hacer su mejor aporte al propósito común, de hacer de nuestro país un Chile más Justo".

"Esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado", añadió.

Respecto al trabajo para poder inscribir al ex secretario de Estado, con plazo máximo este viernes a las 20:00 horas para presentar los patrocinios, Longueira adelantó que "haremos una campaña de 24 horas para reunir, no los 430 que se exigen para inscribir la lista, nuestra meta a partir de ahora será 4.300. ¡10 veces más!".

"Víctor se lo merece y el equipo que lo acompañará también. ¡Volveremos a Sorprender! La UDI no la destruyeron nuestros adversarios de izquierda cuando nos asesinaron a Simón y a Jaime, menos lo harán con esta oscura maniobra", sentenció.