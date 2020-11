Año escolar 2021 comenzará el 1 de marzo: Así son los lineamientos enviados por el Ministerio de Educación

El calendario escolar de 2021 se iniciará el 1 de marzo. Así lo anunció la mañana del jueves el propio Ministro de Educación, Raúl Figueroa. En un oficio, enviado a los colegios, se entregaron además lineamientos. Este material serviría como guía para que los establecimientos diseñen sus planes de retorno presencial. Cumpliendo así, con los protocolos elaborados en conjunto con el Ministerio de Salud. Un año escolar 2021, que sin duda, será complejo.

Las planificaciones deberán ser entregadas a más tardar el viernes 8 de enero del 2021. Podrán entregarse desde el sigamosaprendiendo.mineduc.cl a partir del 1 de diciembre en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Incluso, los establecimientos que requieran acompañamiento para la realización de su plan podrán solicitar una asesoría personalizada al Ministerio de Educación.

2020 y 2021: dos años difíciles

“Los esfuerzos del Ministerio han estado enfocados en mitigar al máximo los efectos negativos que tiene la suspensión prolongada de clases presenciales”, dijo el ministro de educación, Raúl Figueroa.

“Sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos, este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables y aunque sabemos que el próximo año también será desafiante y nuevamente pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo de las comunidades escolares”, destacó la autoridad.

¿Cómo será el año 2021 considerando las recomendaciones del Mineduc? En el documento entregado a los establecimientos educacionales se plantean cinco pilares: la escuela como espacio protector, el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la recuperación de aprendizajes, promover la seguridad y la adaptación agil a cambios.

Recomendación: calendario trimestral

Es basado en este pilar que una de las recomendaciones es establecer un calendario escolar trimestral. Esto daría mayor flexibilidad para entregar las materias y realizar evaluaciones. Considerando la posbilidad de que el año escolar nuevamente se vea interrumpido por la pandemia.

Y, considerando aquella posibilidad, desde el ministerio señalan en el mismo documento que “si bien la modalidad presencial será regla para 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente ágil y conocido por todos los miembros de la comunidad escolar, para adaptarse a camvios en las condiciones sanitarias y a las medidas que adopte la autoridad danitaria”.

Porque si hay un mensaje que ha reforzado el Mineduc es que, en materia de salud, la última palabra la tiene el Ministerio de Salud. Precisamente, si la pandemia llevara a “retroceder” a un modo de educación mixta (presencial y online), desde el Mineduc se plantean dos alternativas: dividir los días en dos jornadas o alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso.

Estas jornadas presenciales acortadas, deberán ser complementadas con procesos firmativos a distancia, tal como se realizó este 2020. ¿En qué nivel están los alumnos hoy? La Agencia de Calidad de la Educación pondrá a disposición una evaluación diagnóstica.

Colegio de Profesores exige mesa de trabajo

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores consideró que hablar de un año escolar 2021 era mejor que “seguir insistiendo en un 2020 presencial”. En esa línea, el dirigente agregó que “lo real es que cerca del 95% de los establecimientos de Chile se han dado cuenta que no es posible el retorno en el 2020”.

Sin embargo, Aguilar criticó que aún no se forme una mesa de trabajo para abordar esta planificación 2021. “Es indispensable que se forme una mesa de trabajo", insiste. El ministerio no puede venir a imponer condiciones en un tema tan sensible. Y tan delicado, porque se relaciona con la salud”, dijo.

“Proponemos e insistimos en la conformación de una mesa de trabajo en donde estemos todos los representantes de la comunidad educativa”, destacó Aguilar. El dirigente adelantó que, ante cualquier propuesta de fecha, los profesores no entrarán a trabajar en febrero. “Me parece inaceptable no respetar las vacaciones de mis colegas. Este ha sido un año duro y con mucho estrés. Las vacaciones están establecidas en la ley”, enfatizó.

¿Qué tan diferente es tener trimestres?

A través de un documento el Ministerio de Educación entregó los lineamientos para la planificación del año escolar 2021. En él, “se recomienda la adopción de un régimen trimestral de organización del año escolar”. Según el documento ministerial, porque otorga mayor flexibilidad al sistema escolar.

Patricio Abarca, académico y Director de la Escuela de Educación de la U. Mayor señala que este régimen “permite acortar los periodos parciales, facilita la evaluación de las metas de aprendizajes y permite tener metas más específicas”. Una opinión similar sostiene Domingo Bazán, académico Unab y magister en desarrollo curricular .

Planificación flexible y acotada

“Es una buena idea, de manera racional. Permite una planificación más flexible y acotada. Además, es más eficiente para optimizar los tiempos de trabajo educativo”, explicó. Sin embargo, Bazán destaca que “hay que ver como se implementa, porque se tienen que dar los tiempos y herramientas necesarias oara su correcta aplicación”.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar también está de acuerdo con la idea de tabajar en trimestres. “Puede tener lógica considerando que hayan rebrotes y no se pueda asistir a clases presenciales”, destacó. Sin embargo, alerta que “esto genera cambios importantes y tiene que verse con bastante tiempo y darse los espacios para hacer las planificaciones correspondientes”, añadió el dirigente.

Algunos datos entregados en el documento del Mineduc:

Aspectos para la planificación

Todos los establecimientos deben contar con un plan de funcionamiento 2021. Se debe entregar a más tardar el 8 de enero de 2021.

El formato tipo para elaborar el plan se encontrará disponible en sigamosaprendiendo.mineduc.cl a partir del 1 de diciembre.

La priorización curricular mantiene su vigencia durante el año 2021.

¿Qué sucede si hay un rebrote?

Si bien la modalidad presencial será la regla para 2021, el plan debe ser lo suficientemente ágil para adaptase a cambios.

El establecimiento debe resguardar el acceso a clases presenciales en jornada regular, cuando por medidas sanitarias no sea posible será mixta, bajo dos alternativas: dividir días en dos jornadas o alternar los días para grupos diferentes.

