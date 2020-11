Un problema de Educación: ministra tuvo que renunciar tras ocupar el auto oficial para trámites personales

La ministra de Educación de Estonia, Mailis Reps, presentó oficialmente este viernes su dimisión después de que se hiciera público que utilizaba su coche oficial y a su chofer para llevar a su hija al colegio.

El chofer de Reps ha relatado al medio 'Ohtuleht' haber utilizado en múltiples ocasiones el coche oficial de la ministra para llevar y recoger a su hija de la escuela.

"He estado bajo una fuerte presión para reconciliar mi rol de ministra y el de madre. Admito que he cometido errores y me disculpo por ellos", expresó la ahora exministra a través de su cuenta de Facebook.

La mujer, de 45 años, admitió haber utilizado su coche oficial para propósitos privados en varias ocasiones después de que fue publicado el incidente con su hija.

Sin embargo, y a pesar de la presión para que dimitiera, su intención era permanecer en el cargo.

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, que defendió a Reps, asimismo ha informado que ha aceptado su dimisión con pesar.

Pero no es una casualidad en el gabinete de Estonia: la minsitra se trata del tercer miembro que deja el Gobierno este mes.

Pese a la ministra, un modelo ejemplar de Educación

En Estonia, un pequeño país ubcado a orillas del Mar Báltico, vive un millón 300 mil habitantes.

Su educación obligatoria es totalmente gratuita y apunta a evitar la segregación por clase social dentro del aula.

En ese contexto casi ideal, las escuelas no pueden seleccionar a sus alumnos, ni por sus antecedentes académicos ni por su nivel socioeconómico.

El Estado se hace cargo del transporte escolar, del comedor, de los libros y de los costos inherentes a los procesos de aprendizaje.

Las escuelas privadas, que en general tienen muy pocos alumnos, también reciben subvención estatal.