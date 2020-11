"Ni siquiera le cambió una coma": diputado Bianchi acusa a Pamela Jilles de apropiarse del proyecto del segundo retiro del 10%

El diputado Karim Bianchi (independiente pro-PPD) acusó a Pamela Jiles (PH) de apropiarse del proyecto del segundo retiro del 10% y, con ello, aumentar su popularidad con fines electorales.

"En la segunda quincena de agosto empezamos a hacer el proyecto. Alrededor del día 20 es cuando lo presento a los diputados de la Comisión de Constitución y nadie quiso firmarlo, dijeron que el retiro era excepcional, No previeron lo que venía, nosotros queríamos movilizarnos viendo lo que pasaba en Magallanes y en otras regiones donde la situación es un poco más compleja", partió comentando Bianchi en conversación con El Líbero.

Karim Bianchi / Foto: AgenciaUNO

"Tuvimos muy poca adhesión, nadie de la comisión quiso firmarlo, salvo la diputada Pamela Jiles pero me pedía una condición a la cual yo no accedí: ella quería ser la autora del proyecto cuando en el fondo era yo el que la estaba invitando", continuó.

En su relato, el diputado por Magallanes detalló lo siguiente: "hay un proyecto que se presentó el día 24 de agosto del cual yo soy autor y ella lo copatrocina. Luego de eso, el día 27 de agosto, tres días después, ella presenta otro proyecto que es una copia del primer proyecto del 10%, o sea ni siquiera le cambió una coma".

"Yo quiero ser la autora"

En dicho marco, Bianchi reveló un diálogo que tuvo con Jiles. "Mira, yo quiero ser la autora", le habría dicho la diputada y periodista. "Le dije 'sí, pero no se puede, no puede haber dos autores, o eres coautora o…'. Y es un poco extraño porque si la invité a firmar mi proyecto, ¿por qué a los tres días presenta un proyecto sobre el mismo tema? Es bastante deshonesto. Sus intenciones yo creo que eran aumentar la popularidad", prosiguió.

Más allá de lo anterior, el parlamentario independiente sostuvo que "ella suscribió el mío, yo suscribí el de ella, porque entendí que con el tema mediático iba a hacer algo, pero nosotros dimos el primer golpe, porque yo dije 'presentémoslo, no esperemos que haya más gente que se interese porque veo que no hay interés, y en el fondo después van a querer apropiarse del proyecto'. Así fueron las cosas".

"Si yo hubiese sabido que una persona iba a querer firmarlo con fines de figurar y de no ser honesto, yo no hubiese invitado a nadie, simplemente no le digo a nadie y lo presento solo", manifestó.