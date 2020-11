Michael J. Fox y su encuentro con Lady Di: "Lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla"

Michael J. Fox reveló una desconocida anécdota que vivió el día que conoció a Lady Di, en el marco de la premiere en Londres de unas las partes de la saga "Volver al futuro".

En entrevista con Jimmy Fallon en "Tonight Show", el actor relató que Diana y el príncipe Carlos asistieron al evento, en donde saludaron al equipo detrás de la película y que vieron el filme, sentándose al lado de él en el cine.

"Ella estaba sentada a mi lado. Las luces se apagaron y comenzó la película y me di cuenta de que estaba a un bostezo falso y un brazo alejado de estar en una cita con ella, lo cual es muy gracioso", señaló.

Sin embargo, la emoción inicial de estar al lado de Lady Di cambió, cuando Michael J. Fox tuvo un singular problema: le dieron ganas de orinar.

"Pero entonces lo que pasó es que la película comenzó y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Y por el resto de la película, estoy sentado allí, como muriendo porque no puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda", expresó aludiendo al protocolo real.

Por este motivo, afirmó que "fue una agonía, lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla para hacer pipí".

Lady Di fue "grandiosa y dulce"

Al ser consultado por Fallon si Diana disfrutó la cinta, respondió que "pareció haberse reído un par de veces… no la estaba abucheando".

Finalmente, aseguró que fue una sorpresa para él saber que estaría sentado al lado de Lady Di y el príncipe Carlos.

"No sabía que me sentaría a lado de ella hasta que la película empezó, había unos asientos vacíos al lado de mi. Nos tuvimos que parar porque venían los miembros de la realeza y cuando los vi me imaginé que serían ella o Carlos los que se sentarían junto a mi. Y realmente no creí que él se quisiera sentar junto a mi para ver la película, así que fue ella. Ella fue grandiosa y dulce", remató.

Revisa el video con la entrevista a Michael J. Fox sobre Lady Di