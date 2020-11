Gobierno confirma cadena de renuncias para postular a otros cargos en las elecciones de 2021

Dos nuevas renuncias se sumaron en las últimas horas a las 12 anunciadas por el Gobierno en la mañana de este viernes, con motivo del cumplimiento del plazo legal este sábado para las dimisiones de autoridades que quieran participar en el ciclo electoral 2021.

El viernes el mandatario aceptó las renuncias de los subsecretarios de Hacienda, Francisco Moreno, y de Desarrollo Regional, Juan Masferrer, y de los intendentes del Ñuble, Martín Arrau, y del Biobío, Sergio Giacaman, además de los gobernadores de Iquique, Antofagasta, Elqui, Colchagua, Talca, Diguillín, Punilla, y Chiloé.

Anoche, La Moneda informó que el Presidente Sebastián Piñera aceptó las renuncias presentadas por los gobernadores de Malleco, Juan Carlos Beltrán, y de Magallanes, Homero Villegas, y dispuso los siguientes nombramientos de reemplazo:

Gobernación de Malleco: Katia Guzmán Geissbühler, enfermera de la Universidad de Concepción y magíster en Atención Hospitalaria de la Universidad Autónoma, quien se desempeñaba como asesora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Angol, en reemplazo del renunciado gobernador Juan Carlos Beltrán Silva.

Gobernación de Magallanes: Alejandro Vásquez Servieri, ingeniero en Ejecución y Administración de Empresas de la Universidad de Los Lagos, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Gestión de Contratos de ENAP Magallanes, quien asume en reemplazo de Homero Villegas Núñez.

Denuncias de acoso en tribunales entrampan el nombramiento de nuevo gobernador en Iquique Gobernador designado para la provincia nortina mantiene causas pendientes en los tribunales iquiqueños.

Cuestionamientos al gobernador de Iquique

A ello se suma la gobernación de Iquique, donde renunció el ahora exgobernador Álvaro Jofré y en su cargo fue nombrado, durante la jornada de este viernes, el ingeniero comercial Rodrigo Guagama. El recién designado afronta cuestionamientos de la comunidad por algunos casos de acoso pendientes en los tribunales nortinos.

El Presidente Piñera agradeció "profundamente el gran trabajo realizado por las autoridades salientes, y da la bienvenida y entrega los mejores deseos a quienes inician sus labores en el Gobierno".

Katia Guzmán Geissbühler es la ex seremi de Salud de La Araucanía, imputada por poner en riesgo -según la fiscalía- la salud pública al omitir la aplicación de protocolos al interior de su repartición y citar a puntos de prensa sin resguardos sanitarios en marzo pasado. Contagió con covid-19 a otras autoridades y a varios periodistas.

El 2 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó el sobreseimiento definitivo de Guzmán Geissbühler al concluir que no existió delito alguno en el Código Penal que imputar a la ex seremi, ya que recibió el resultado de su test PCR el 21 de marzo, después de los hechos, y no el 13 de marzo, como había informado inicialmente la fiscalía.