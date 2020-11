Cathy Barriga suma y sigue: funcionarios de Maipú reclaman a la Contraloría por encasillamientos

Siguen los problemas para la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien hace dos días anunció que irá a la reelección para concretar su segundo periodo al frente de la comuna.

Ahora, miembros del la Asociación de Funcionarios Planta General de la Municipalidad de Maipú se dirigieron a la Contraloría General de la República a través del escrito Nº E49385 / 2020, con fecha 5 de noviembre de este año, para solicitar citar un pronunciamiento respecto de la legalidad del encasillamiento efectuado por la entidad en la nueva planta municipal.

Cathy Barriga: demandan a Maipú por millonaria deuda en pago de basura y alcaldesa anuncia que va a la reelección La representante de la UDI optó por pelear la continuidad en la alcaldía y no ir a la lucha por un puesto parlamentario, pero la comuna del poniente de la Región Metropolitana suma otro problema judicial por haberes económicos.

El texto fue presentado por Luis Ulloa Sánchez y la información fue dada a conocer este fin de semana por la web Cápsula Informativa.

"Si bien resulta facultativo para el alcalde encasillar al personal en un estamento distinto, al ejercer esta atribución debió hacerse conforme al escalafón de mérito, lo que no habría acontecido en la especie", indica parte del escrito.

Y son varios los funcionarios preocupados pues alegan que no fueron encasillados como correspondía.

Cathy Barriga en peligro: seis concejales buscan su destitución como alcaldesa Seis de los diez integrantes del Concejo acusan a la edil de la UDI de notable abandono de deberes y por eso acuden al Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

La administrativa Gloria Gutiérrez Espinoza dice que no fue considerada para ser encasillada en un estamento distinto, no obstante encontrarse en una mejor ubicación en el escalafón que otros funcionarios. La auxiliar Lucía Brito Barrientos alega que no habría sido ascendida, aunque cumpliría los requisitos para ello, y que no se le otorgó el cambio de planta que solicitó. La técnico Eloísa Rivas Campos sostiene que cumplía con los requisitos para ser encasillada en la planta de jefaturas y no se dio ello. El profesional Jorge Irarrázabal Aros precisa que se vio perjudicado por el ascenso de personal que antes del encasillamiento se desempeñaba a contrata. El auxiliar Roberto Carvajal Burgos reclama que no se le encasilló en una planta distinta no obstante cumplir con los requisitos para ello. Y el auxiliar precisa que no se le cambió de estamento y fue postergado en su derecho a ascenso.

Maipú tiene una gran deuda: Municipalidad debe $3.785 millones en la cuenta de luz La deuda podría ser incluso mayor. Esto, dado a que u concejal señala que la municipalidad llegó a un acuerdo con Enel para rebajar la deuda.

Este problema se suma a varios que se le han ido acumulando a la alcaldesa UDI de Maipú: deudas millonarias por no paso de servicios de aseo e iluminación; numerosos pagos de indemnizaciones a funcionarios mal despedidos, lo que generó líos económicos; requerimientos de Contraloría; constantes peleas con los concejales, y la petición de la mayoría de ellos de remoción del cargo de Cathy Barriga por notable abandono de deberes.

Cathy Barriga se amurra porque Concejo de Maipú no dio luz verde a "barrio bohemio"" Alcaldesa de la UDI proponía la creación en la comuna de un espacio similar a los barrios Lastarria o Italia, pero oposición a la iniciativa hizo que dejara molesta reunión virtual en la que era tratado el tema.

Apropósito de la gestión de la alcaldesa de la UDI en la comuna del poniente de la Región Metropolitana, la diputada Claudia Mix criticó este domingo con fuerza los planes de la edil de repostularse.

"Si bien la actual jefa edilicia está en todo su derecho de ir a la reelección, esperábamos que diera un paso al costado por lo desastrosa que ha sido su gestión como alcaldesa, con nula planificación y llena de malas decisiones, lo que tiene como resultado un municipio sobreendeudado… Todos hemos sido testigos de los constantes despidos de sus equipos e irregularidades que han sido sancionadas por la Contraloría, sólo por mencionar algunos de los antecedentes", dijo la parlamentaria del Partido Comunes que representa a Maipú y antes fue concejala de la comuna.