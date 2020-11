Segundo retiro del 10% al Tribunal Constitucional: convocan cacerolazo contra el requerimiento del Gobierno

Por medio de un comunicado público emitido desde la Presidencia de la República, se confirmó que el Ejecutivo presentó este domingo un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el proyecto de reforma que permite el segundo retiro de fondos previsionales, el que surgió desde la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que esto se produce ad portas de la discusión del próximo miércoles 25 en la Sala de los senadores de las dos iniciativas: la que promociona la diputada humanista Pamela Jiles y la que el miércoles pasado por la noche presentó el Gobierno para tramitarla como ley.

Por esto, desde redes sociales se convocó un cacerolazo hoy a las 21:00 horas para protestar contra la medida del Gobierno. Se llamó a salir a las calles para manifestar el rechazo y también para pedir la renuncia del Presidente Piñera.

Por otro lado, algunas figuras de la política nacional ya se manifestaron en contra de la medida del Gobierno, como Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, que aseguró que: "Lo importante es que tengamos la altura de mira de ver que este segundo retiro es necesario, pero el estar enviando días previos a la votación del Senado al Tribunal Constitucional dicho proyecto, creo que no ayuda al debate. Creo que genera malestar en los 130 Diputados que votaron a favor de esta iniciativa".

Por su parte, la Senadora Demócrata Cristiana Ximena Rincón interpeló al Presidente Sebastián Piñera: "No se entiende que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional en este segundo retiro del 10%. ¿Por qué Presidente usted no recurrió en el primer retiro? ¿Cuál es la razón, hoy día, de inconstitucionalidad que no existió en el primero? Creo Presidente que su actitud no se entiende, no da soluciones a las familias de nuestro país", aseguró.

Presidente cuál es el criterio? Por qué el primer retiro era constitucional y el segundo no? Póngase por una vez en el lugar de chilenos y chilenas pic.twitter.com/L97dxGgp0C — Ximena Rincón (@ximerincon) November 22, 2020

