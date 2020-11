Ministro Bellolio: "Segundo retiro va sí o sí, pero por la vía legal"

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, aseguró hoy que el segundo retiro del 10% "va sí o sí, pero va por la vía legal", en referencia al proyecto de ley del Gobierno para tal efecto, a diferencia de la moción parlamentaria considerada inconstitucional.

La oposición se lanza contra Piñera por ir al TC: "Presidente, lo mejor es que usted de un paso al costado" El mandatario se llenó de duras críticas, mientras que la DC anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para defender el segundo retiro del 10%.

En entrevista con Tele13 Radio, el ministro afirmó que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional no contra el retiro, sino que "contra el mecanismo que se ha escogido, que es una verdadera trampa constitucional".

En ese sentido, Bellolio aseveró que "ese camino, ese atajo constitucional o esa trampa constitucional, es una de la cual nosotros decimos no más, no se puede. No se puede, porque cuando se saltan las reglas de la democracia le hace daño a la esencia misma de la democracia".

Ossandón: "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, va a haber retiro del 10% antes de Navidad "Yo lo que quiero es que exista retiro, porque creo que la necesidad de la gente no puede seguir esperando", señaló el senador Manuel José Ossandón.

Además dijo que "estamos en un problema político agudo cuando hay quienes no les importa saltarse las reglas, no les importa el no condenar la violencia o más bien tienen el gatillo del dedo muy rápido y ayer en la noche lo que uno veía era que querían suspender el periodo presidencial".

"Tenemos un grupo de personas que está pensando más bien en cuántos RT puede sacar en Twitter pero no en la responsabilidad democrática que significa que algunos sean parlamentarios y otros sean altas autoridades", añadió.

Senadores Francisco Chahuán y Carolina Goic apuntan a un acuerdo por el segundo retiro Pese a decisión del Presidente Sebastián Piñera de recurrir ayer al Tribunal Constitucional por proyecto de Pamela Jiles, parlamentarios de RN y de la DC, respectivamente, dicen que se cederá de lado y lado para que se concrete nuevo rescate.

Consultado sobre por qué el Gobierno no acudió al TC con el primer retiro, Bellolio explicó que "teóricamente esa era una excepcionalidad, es decir, tal como lo dijeron era por única vez, nunca más se iba a repetir y por tanto por eso tenía que ir en un transitorio y no en una norma permanente".

"Sin embargo cuando se hace ya una segunda y se anuncia una tercera y una cuarta, lo que es evidencia es que aquello que se ha dicho que se viste de transitorio en verdad es algo permanente", concluyó.