Sergio Pérez dejó abierta la opción de una nueva movilización de camioneros

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, dejó abierta la opción de una nueva movilización por parte de camioneros y apuntó al Parlamento como responsables de aquella situación.

"Acá hay un trabajo que el Parlamento, por situaciones que nosotros desconocemos, no quiere legislar. La Ley Juan Barros no avanza, no se legisla, no hay voluntad de los parlamentarios para ayudar que existan normativas más efectivas. La razón es clara: el Parlamento quiere hacerle zancadillas al Gobierno pensando en que van a perjudicarlo y están perjudicando a los emprendedores y camioneros del país. Esa es la verdad, es una política mezquina y barata. Todo el mundo ha dicho que este es el peor Congreso en la historia de Chile y yo concuerdo con eso", declaró Pérez en radio Agricultura.

En ese sentido, el máximo dirigente de la CNTC sostuvo que "la movilización está suspendida y como está así, en el momento determinado haremos un análisis porque este acuerdo no es sólo de los camioneros. Como la movilización anti delincuencia se suspendió, habrá que retomarla. Los responsables de una nueva manifestación será el Parlamento".

Por otro lado, Sergio Pérez se refirió a las palabras del ministro del Interior Rodrigo Delgado, quien abrió la posibilidad de levantar una mesa de trabajo con los camioneros. "Nosotros esperamos que el ministro (Delgado) haga un trabajo más efectivo y que pueda disminuir, controlar o eliminar los actos de terrorismo en la macro zona sur, situación que es muy difícil porque faltan leyes: una ley de inteligencia, anti encapuchados, antiterrorista", dijo.