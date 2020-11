Las deudas que aquejan a la administración de Cathy Barriga en Maipú

Cathy Barriga anunció este fin de semana que decidió repostular al sillón edilicio en Maipú. Y hoy, se conoció el monto de deuda total que tiene el municipio durante su administración.

La Voz de Maipú publicó el viernes la demanda que ingresó la empresa Veolia contra la municipalidad por una deuda equivalente a $2.360.665.786, monto que, en caso de llegar a juicio podría sobrepasar los $3.200 millones.

A esto se suma la deuda con Núcleo Paisajismo, empresa encargada de la mantención de las áreas verdes de Maipú, llevando a una suma de $600 millones.

Por otro lado, el medio Interferencia publicó hace un par de días que la municipalidad adeuda cerca de los $3.785 millones a Enel por servicio de electricidad.

En su cuenta de Instagram, Barriga responde a estas acusaciones: "Existen por otra parte quienes no trabajan, sino que están preocupados de cómo perjudicar, para poder entrar. Estoy segura que no permitiremos más parásitos que no quieran construir, y juntos seguiremos trabajando por el maipú que soñamos!".