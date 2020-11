Avión de pasajeros se incendia en pleno aeropuerto de España: no se reportan lesionados

La cabina de un avión de pasajeros de la compañía British Aiways se incendió en plena losa del aeropuerto de Castellón en España.

Durante el siniestro no se reportaron lesionados ni víctimas fatales, cuyas causas ya son materia de investigación.

Según medios españoles, el incendio se habría iniciado durante labores de mantención a la aeronave, y se habría producido tras el corte de una tubería de oxígeno.

El incendio afectó a la totalidad de la parte delantera del avión.

British Airways 747 catches fire whilst parked at Castellón Airport in Spain. No injuries reported. https://t.co/AL2Zopz4jW pic.twitter.com/lReQolJtPy

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) November 23, 2020