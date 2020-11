Oxford y AstraZeneca anuncian que su vacuna contra coronavirus tiene una eficacia del 70%

La empresa farmacéutica AstraZeneca anunció el lunes que los ensayos en etapa avanzada de su vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford contra el covid-19 fueron “altamente efectivos” en la prevención de la enfermedad.

Los resultados se basan en un análisis intermedio de ensayos en Reino Unido y Brasil de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y fabricada por AstraZeneca.

No se informaron hospitalizaciones ni casos graves de covid-19 entre quienes recibieron la vacuna, precisó AstraZeneca.

“Estos hallazgos muestran que tenemos una vacuna eficaz que salvará muchas vidas”, aseguró el profesor Andrew Pollard, investigador principal del ensayo. “Es emocionante que uno de nuestros regímenes de dosificación tenga una eficacia de alrededor del 90%”, agregó.

Today we announced high-level results from the AstraZeneca @UniofOxford #COVID19 vaccine clinical trials. https://t.co/eTz7cdY4hN pic.twitter.com/d6Wzo11Ftr

— AstraZeneca (@AstraZeneca) November 23, 2020