Ofrecen 2.500 dólares por ver 25 películas de Navidad: además pagan Netflix y Amazon por un año

Una singular oferta de trabajo llamó la atención de las redes sociales, luego que ofrecieran 2.500 dólares de sueldo a la persona escogida para ver 25 películas de Navidad.

Reviews.org es quien ofrece el trabajo, en donde se deben ver los 25 filmes en la misma cantidad de días. La idea es elegir la mejor cinta navideña de la historia.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJob pic.twitter.com/SoyeAVjxUv

