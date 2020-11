Donald Trump le da el vamos al proceso de transición al poder a Joe Biden

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, dio el vamos con el proceso de transición al poder, al mandatario electo Joe Biden.

Esto luego de su tuit, en la que recomienda que la Administración de Servicios Generales y otros en su administración comiencen con "protocolos iniciales".

“Quiero agradecer a Emily Murphy en GSA (la Administración General de Servicios) por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos -y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados de GSA”, tuiteó Trump, e indicó que ha dado instrucciones a su equipo para que hagan lo necesario respecto a los “protocolos iniciales” de la transición.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020