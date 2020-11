Carla Ballero se sometió a terapia y volvió a vivir con sus padres: "Estaba perdida"

Carla Ballero se refirió a su presente, tras estar durante meses alejada de las redes sociales, período en el que se sometió a terapia que comenzó en mayo pasado.

En entrevista con LUN, la actriz reveló que "en ese período estaba mal, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Me sentí mal y decidí hacer un cambio profundo. He sido muy valiente en tomar esta decisión de rearmarme".

"Tuve que tener mucha fuerza. Primero inicié una terapia profunda, psicoterapia que será de por vida. Saqué muchas cosas que le hacían mal a mi vida", expresó.

En ese sentido, la exintegrante de "Morandé con Compañía" señaló que "dejé de trabajar en todo, estuve sin ganar ni uno. Nada de relaciones amorosas. Me fui a los 18 años de la casa materna y a los 41 volví a vivir con mis papás y mis tres hijos, pasamos casi toda la cuarentena con ellos. Retomé los horarios. Tampoco ejercito como antes, porque claro, me ocupaba de mi cuerpo, pero por dentro estaba destrozada. Y no tomo más alcohol, me hace muy mal, le hace muy mal a mi vida. No más alcohol en mi vida. Es una droga, aceptada, que te rompe".

Al respecto, indicó que "el alcohol era una vía de escape, No terminaba borracha, pero era la salida a otros temas más profundos que vienen desde chica y que afronté ahora a mis 41 años. Eso he estado trabajando, el reparar desde la infancia".

Consultada sobre que la empujó a tomar la decisión de sanarse, Ballero expresó que "hay que tomar la decisión sólo por uno. Llega el momento en que te das cuenta de que hay que hacerlo. Te das cuenta de que tus hijos no van a estar bien si tú estás mal. Yo tengo hijos, tengo tres niños que dependen de mí y soy buena mamá, pero necesitaba ser la mamá excelente que siempre he querido ser para ellos. Hoy somos una familia y soy parte de ellos".

Respecto a cómo se sentía antes de iniciar la terapia, afirmó que "estaba perdida. Todo lo que hacía me salía mal, me había abandonado. Me faltaba el respeto a mí misma. Yo evitaba mirarme adentro y ver qué pasaba. Corría todo el día y me refugiaba en, por ejemplo, el alcohol para no mirarme. Ahora que logré entenderme, puedo perdonarme".

"Tuve un renacer. Soy una nueva persona, estoy muy orgullosa. Soy una persona con lo mejor de mí y reconozco lo bueno que tengo en mí y que no conocía. Ahora ya puedo retomar las cosas desde la tranquilidad, siento que ahora todo sale bien. Tengo todas las ganas de vivir esta vida sana y ordenada y retomar mi trabajo", aseveró.

Finalmente, consultada si tiene planes para este nuevo inicio, Carla Ballero señaló que "trato de no hacer muchos, pero si hay que ser generosa y me gustaría estudiar algo relacionado con la ayuda que me han brindado y mi proceso de sanación".