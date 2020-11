Sebastián Sichel: "Antes mi mamá era la única que pensaba que podía ser Presidente de la República"

El ex ministro de Desarrollo Social y actual presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, se refirió a la posibilidad de asumir una candidatura a La Moneda como abanderado de Chile Vamos.

Sichel, en entrevista con radio Bío-Bío, calificó aquella presunta opción como un "tremendo orgullo" y sostuvo que "antes mi mamá era la única que pensaba que podía ser presidente de la República, como no juego a la sillitas musicales ni me hecho un proyecto de vida en la política es bonito que a uno alguien le diga, en la calle o algún sector político o mundo académico, 'oiga, debería ser candidato'. Me llena de orgullo, pero no me quita el sueño".

"Feliz, porque es una decisión que debería tomar en marzo o abril y que haya algo que el entusiasmo y un proyecto político detrás de esto. Pero, no es algo que se me vaya la vida, porque no estoy en esto de la carreras verticales en política", continuó.

Por otro lado, el ex secretario de Estado manifestó que "me cargan los gallos que andan autoproclamándose. Es bonito, pero yo aún no me he proclamado ni autoproclamado como candidato a Presidente. Nunca me he autoproclamado como candidato, esto requiere un discernimiento personal, trabajo colectivo, análisis institucional, entendiendo que soy independiente. No es un partido que me levante, sino que es una decisión que tiene que ver conmigo y mi familia y si sirvo para mejorar la calidad de vida de las personas".

Más allá de lo anterior, Sichel expresó que "me gustaría si siento que soy un aporte concreto para mejorar la calidad de vida y que no es solo una medalla en el currículum. Miren el país que estamos viviendo, el gustaría no es una decisión individual".

En cuanto al posible apoyo de Renovación Nacional para asumir una eventual carrera política, el ex militante DC estableció que "soy independiente en Chile Vamos y no pretendo cambiar. Si yo fuera militante de ese partido trataría de privilegiar a alguien de mi colectividad, obvio. He tenido conversaciones bastante transversales en el mundo de Chile Vamos y de la ex Concertación que me han dicho que les gustaría que yo sea candidato. Los he escuchado, como corresponde, pero siempre va a ser en el marco de Chile Vamos cualquier decisión que tome".