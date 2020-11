El segundo retiro del 10% viene, pero difícil que llegue antes de Navidad

Cuando se presentó el proyecto del segundo retiro del 10%, las expectativas eran bajas. Pero con el correr de las semanas, fueron mejorando. De hecho, el optimismo llegó a tal punto, que parlamentarios prometieron que para Navidad estaría el dinero en el bolsillo. Sin embargo, la arremetida del Gobierno, que incluye un requerimiento en el TC y un proyecto paralelo, pusieron freno a esa ilusión.

Por medio de un documento de 124 páginas, el Ejecutivo busca que la reforma que posibilita el nuevo retiro se declare inconstitucional, a pesar de que esta aún no es votada en la Sala del Senado.

Si esa acción es “admisible”, como avizoran que sucederá los entendidos en la materia, en el mejor de los escenarios se tendría una resolución en tres semanas. Y aunque se diera luz verde, operacionalmente sería imposible que las transferencias se hagan antes del 25 de diciembre. La opción para que eso pase es que el recurso del Gobierno no se admita a trámite (o que el TC se declare “incompetente”, como pidió la DC), lo que sería “raro”, o que se apruebe sin retrasos el proyecto de Palacio, lo que sería más extraño aún.

Por eso, La Moneda se llenó de críticas, obligando al vocero Jaime Bellolio a dar explicaciones. El objetivo, planteó, es que todo se lleve por la vía legal y no mediante “una trampa” a la que recurrieron los diputados que impulsaron la iniciativa. “Va a haber un segundo retiro, eso no está en duda. El Gobierno respalda este retiro, pero quiere que se haga de manera correcta”, enfatizó, aludiendo a la iniciativa que fue analizada ayer por las comisiones de Trabajo y Hacienda.

“Esto va a llevar a una represión sangrienta”, Pamela Jiles, Diputada PH.

Una de las principales impulsoras del segundo 10% pidió al Gobierno cambiar de actitud, ya que sería “una provocación hacia mi pueblo que sufre”. Así, defendió el proyecto, ofreciendo “lo que quieran” para que la idea sea ley, incluso, impedir cualquier retiro posterior.

Dicho mensaje presidencial, que tiene discusión inmediata, y que entre otras restricciones fija el pago de impuestos para los cotizantes con mayores ingresos que retiren y la obligatoriedad de reintegrar los fondos, será discutido hoy en particular y en general. La idea es que se vote en Sala mañana, tras la votación de la impugnada reforma. Aunque eso aún es teoría, pues como dijo el senador Jorge Pizarro (DC), si la propuesta opositora se aprueba, no tendría sentido que la Sala vote la del Gobierno.

Pero si no se descarta, de todas formas la receta del Gobierno está en desventaja. La oposición ha descartado su apoyo, mientras que el oficialismo lo valida, con condiciones y sin quitar el piso suficiente a la reforma inicial. Como expusieron los UDI Durana y Sandoval, aprobarán el proyecto del Presidente siempre y cuando hagan cambios.

“Salta las reglas y configura una trampa”, Jaime Bellolio, Vocero de Gobierno.

El secretario de Estado defendió el requerimiento presentado ante el TC e insistió en que el Gobierno está a favor del nuevo retiro, siempre y cuando sea vía el proyecto que presentaron. “El Gobierno respalda este retiro pero quiere que se haga de manera correcta”, dijo.

Enrique Navarro: “La promulgación de la reforma del segundo retiro queda suspendida”

Abogado, exintegrante del TC, docente U. de Chile y U. Finis Terrae.

¿Cómo afecta la tramitación de la reforma el recurso ante el TC? No se suspende la tramitación. Pero el TC tiene facultades amplias para suspender. En todo caso, queda suspendida la promulgación de lo impugnado.

¿Cómo analiza el debate en el TC? El punto esencial es el de la iniciativa exclusiva (presidencial), dado que se trata de una reforma que incide en materia de seguridad social.

¿Influye que La Moneda no haya impugnado el primer 10%? No, no significa validar dicho proceder o un impedimento para cuestionar la segunda reforma.

¿Cuánto podría tardar el TC en resolver? No son muchos los precedentes (en casos como este) pero no debe exceder los 10 días, prorrogables.