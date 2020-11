Coronavirus: el mayor fabricante de guantes de goma del mundo debe cerrar ante miles de positivos entre sus empleados

La compañía malasia Top Glove, el mayor fabricante de guantes de goma de todo el planeta, sufrió un duro golpe como consecuencia del coronavirus: debió cerrar la mayor cantidad de sus plantas a raíz de un brote masivo de covid-19.

Después de que la propia empresa diera a conocer que 2.453 de sus empleados dieran positivo por covid-19, el gobierno de Malasia ordenó el cierre temporal y por etapas de 28 plantas de Top Glove en la ciudad de Klang.

Hasta el momento, son 16 instalaciones las que ya han detenido su producción. Con las 12 restantes, Top Glove seguirá funcionando con una capacidad cercana al 20% del total de su producción habitual. Eso sí, estas últimas también se verán obligadas a cerrar a la brevedad.

Cabe consignar que esta compañía malasia produce aproximadamente 90 mil millones de guantes de goma al año y sus ganancias se dispararon con la pandemia del covid-19. Además de sus fabricas en Malasia, posee plantas en Tailandia, China y Vietnam.

With reference to the announcement by the Senior Minister today, Top Glove will work closely and cooperate fully with the relevant authorities to implement the temporary stoppage by stages of our manufacturing facilities in Meru, Klang. pic.twitter.com/77IaAdnLaS

— Top Glove Corporation Berhad (@topglovecorp) November 23, 2020