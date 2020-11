Doctora Cordero pide a los chilenos salir a protestar contra Pamela Jiles

Pamela Jiles se encuentra en el centro de la polémica, tanto por los dichos de Marcelo Ríos, como por su proyecto del 10%.

Ahora, se agrega que la doctora María Luisa Cordero criticó los dichos de la diputada del PH, quien propuso al Gobierno no ir por un tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP a cambio de que el Ejecutivo desista de ir al Tribunal Constitucional por la segunda reforma constitucional.

Voltereta del Chino Ríos: ahora dice que Pamela Jiles "nunca me trato de violar o quizo violarme" El ex jugador había narrado una historia con lujo de detalles donde la actual parlamentaria habría tratado de abusar de él… Ahora asegura que le trató de poner "más picante al tema".

La psiquiatra indicó que "le quiero mandar un recado a la señora Jiles o señorita Jiles: ella no es la Presidenta de Chile, así que ponga límite a su pretensión de hacerle gallito al Presidente. Nosotros tenemos un Presidente de la República por el cual muchas personas votamos. Muchas. De modo que tenga la bondad de respetar al Presidente Piñera, aunque él a veces hace cosas que no lo hacen muy respetable, pero él sigue siendo la figura del Presidente de la República".

Además, le pidió a la diputada que "no esté diciendo ‘yo me comprometo a no llamar a una tercera sacada de fondos si él no lleva este tema al TC’. ¿Quién es usted para venir a chantajear al Presidente elegido democráticamente. Marxista, redomada, camuflada… ¡Córtela! ¡Córtela, ya!".

Pamela Jiles anuncia acciones legales contra Marcelo Ríos tras acusación de intento de violación La diputada aseguró que "el daño causado (por los dichos de Ríos) se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra".

"Yo le quiero pedir a mis compatriotas que, a lo mejor, pudiéramos hacer una tocatina de ollas en la noche, para demostrarle a esta antisocial, narcisista, que se llama Pamela Jiles, que ella no manda en Chile, afortunadamente. Chile tiene un Presidente que elegimos muchas personas, porque era el menos malo de los dos candidatos que había", dijo.