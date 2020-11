La familia del alumno que falleció por una descarga apunta a una negligencia

“Llamaron a mi señora a las 12:30 del día. Tenía que ir un apoderado al colegio, porque mi hijo había tenido un accidente”, así comenzó a relatar los hechos del fatal lunes, Juan Carlos Díaz. Su hijo Bayron, de 18 años, perdió la vida en un taller de electrónica de su colegio, el Industrial Las Nieves, de Puente Alto.

Recibió una descarga eléctrica. “Yo estaba trabajando en la casa, así que fui. Pero en el camino me llama mi señora para decirme que mejor vaya al hospital, no al colegio. Veo al profesor, lo saludo de mano, pero no me la dio. Le pregunté cómo estaba mi hijo y me dijo ‘no sé’”, continúa el padre.

"Yo sólo quería que él viviera"

Luego, salió una doctora a su encuentro y lo llevaron a una sala. Le dijeron que tomara asiento: para Juan Carlos fue una señal. “En ese momento yo sentí que él ya no estaba con nosotros. Me llevaron donde estaba su cuerpo, y yo sólo quería que él viviera”, agregó. El padre de la víctima señala que el cuerpo del joven estaba con zapatillas de gimnasia. Algo que llamó su atención.

Díaz señala que desde el colegio le dijeron que no se podía manipular el cuerpo, por protocolo de descarga eléctrica. “¿Entonces por qué le cambiaron los zapatos? ¿Lo quieren inculpar?”, cuestionó el padre, en conversación con el matinal “Bienvenidos”.

Responsabilidad del colegio

Según Díaz, “si él estaba con zapatillas al momento del accidente, igual sería culpa del colegio, porque él llevó sus bototos, y para entrar al taller deberían haberle exigido todos sus implementos de seguridad”. "Si nos hubiesen llamado, para decirnos que no quería ponerse los implementos o algo así, nosotros hubiésemos ido al colegio a hablar con él, o retirarlo. Pero es extraño, porque él llevo sus cosas", insistió.

El padre también cuestionó el por qué les avisaron tan tarde del fatal accidente. Según los compañeros del joven, los hechos ocurrieron a las 11:00, y a los padres los llamaron a las 12:30. En un punto de prensa, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, y el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, se refirieron al caso. “Le hemos señalado a la familia que aclararemos los hechos”, dijo el subsecretario.